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4 августа 2017, 18:51 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков

ТАСС, 4 августа. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) приняла решение удовлетворить заявление казанского клуба «Рубин» о снятии запрета на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Ранее РФС запретил «Рубину» регистрировать новых футболистов из-за долгов перед полузащитниками Динияром Билялетдиновым и Ильзатом Ахметовым.

«В связи с исполнением ФК “Рубин” решения палаты РФС по разрешению споров по делу по заявлению футболиста Билялетдинова, а также заключением мирового соглашения по делу по заявлению футболиста Ахметова снять соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов с ФК “Рубин”, наложенные в качестве обеспечительной меры. “Рубин” имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — говорится в сообщении.

Билялетдинов перешел в «Рубин» в 2015 году, провел за команду 21 матч и забил два гола. Ахметов является воспитанником «Рубина» и сыграл за команду в 31 встрече.

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