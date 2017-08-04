РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков

Ранее РФС запретил «Рубину» регистрировать новых футболистов из-за долгов перед полузащитниками Динияром Билялетдиновым и Ильзатом Ахметовым.

«В связи с исполнением ФК “Рубин” решения палаты РФС по разрешению споров по делу по заявлению футболиста Билялетдинова, а также заключением мирового соглашения по делу по заявлению футболиста Ахметова снять соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов с ФК “Рубин”, наложенные в качестве обеспечительной меры. “Рубин” имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — говорится в сообщении.

Билялетдинов перешел в «Рубин» в 2015 году, провел за команду 21 матч и забил два гола. Ахметов является воспитанником «Рубина» и сыграл за команду в 31 встрече.