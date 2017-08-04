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4 августа 2017, 18:49 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Динамо» разгромило «Амкар» и вышло на первое место в молодёжном первенстве

«Динамо» одержало крупную победу над «Амкаром» в матче 4-го тура молодёжного первенства России. Встреча прошла в Химках на стадионе «Новогорск-Динамо» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Дубль в составе московской команды оформил форвард Станислав Лацевич, ещё по мячу забили нападающий Николай Обольский и защитник Данил Липовой. Голом престижа за пермяков на 92-й минуте отличился Максим Жуковский.

«Динамо» набрало 10 очков и вышло на первое место в молодёжном первенстве. «Амкар» (1) идёт 13-м.
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