«Динамо» разгромило «Амкар» и вышло на первое место в молодёжном первенстве

Дубль в составе московской команды оформил форвард Станислав Лацевич, ещё по мячу забили нападающий Николай Обольский и защитник Данил Липовой. Голом престижа за пермяков на 92-й минуте отличился Максим Жуковский.

«Динамо» набрало 10 очков и вышло на первое место в молодёжном первенстве. «Амкар» (1) идёт 13-м.