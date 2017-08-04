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4 августа 2017, 16:51 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

У Акинфеева — травма капсульно-связочного аппарата левого колена

У вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева после медицинского обследования подтвержден диагноз — травма капсульно-связочного аппарата левого колена, сообщает официальный сайт армейцев.

У вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева после медицинского обследования подтвержден диагноз — травма <nobr>капсульно-связочного</nobr> аппарата левого колена. Увеличить
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Ему предписали физиопроцедуры и тренировки по индивидуальному плану.

Напомним, что в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против греческого АЕК (1:0), который состоялся в среду, голкипер получил сильный ушиб левого колена.

Отметим, что ЦСКА 6 августа дома примет «Рубин» в матче 4-го тура чемпионата России. 9 августа у команды запланирована игра с «Тосно», а 12 августа красно-синие сыграют со «Спартаком» в матче 6-го тура. В рамках 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов армейцы 15 августа встретятся с «Янг Бойз».

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