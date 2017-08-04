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Ему предписали физиопроцедуры и тренировки по индивидуальному плану.

Напомним, что в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против греческого АЕК (1:0), который состоялся в среду, голкипер получил сильный ушиб левого колена.