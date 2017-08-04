У Акинфеева — травма капсульно-связочного аппарата левого колена
У вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева после медицинского обследования подтвержден диагноз — травма
капсульно-связочного аппарата левого колена, сообщает официальный сайт армейцев.
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Видимо, что-то случилось...
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Ему предписали физиопроцедуры и тренировки по индивидуальному плану.
Напомним, что в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против греческого АЕК (1:0), который состоялся в среду, голкипер получил сильный ушиб левого колена.
Отметим, что ЦСКА 6 августа дома примет «Рубин» в матче 4-го тура чемпионата России. 9 августа у команды запланирована игра с «Тосно», а 12 августа
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