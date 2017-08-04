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«Зенит» и «Спартак» сыграли первую игру между собой в четвертом розыгрыше чемпионата СССР 10 октября 1938 года в Ленинграде. Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Первая победа ленинградцев состоялась за несколько дней до начала Великой отечественной войны — 17 июня 1941 года со счет 1:0 был бит московский «Спартак» на стадионе имени Ленина в Ленинграде. Ответная игра в Москве так и не была сыграна. Последний же матч в рамках чемпионатов СССР прошел в Ленинграде 6 июля 1989 года, и снова победил «Спартак» — последний матч, последний выезд, последний разгром 5:1.

До распада СССР команды сыграли 94 матча, из которых 42 победы одержали москвичи, 28 ничьих и 24 победы у ленинградцев. По голам также впереди красно-белые: 155−101.

В конце века, через 54 года после первого матча, «Зенит» и «Спартак» снова сыграли первую игру в истории — на этот раз в истории чемпионатов России. Матч состоялся в 9-м туре чемпионата России по футболу 14 мая 1992 года, где питерцы опять играли дома, но на этот раз одержали уверенную победу 2:0. Тогда чемпионат России был не премьер-лигой, а высшей, которая делилась на два предварительных этапа: группа «А» и группа «Б», где они и встретились.

За последние 10 игр «Зенит» забил 28 мячей (18 дома), а пропустил 16 (6 дома). Красно-белые за этот промежуток выиграли дважды, последняя победа была под конец прошлогоднего сезона, петербуржцы выиграли 5 матчей.

В этом сезоне «Зенит» стартовал удачнее оппонентов, 3 победы из 3, а у «Спартака» всего одна. Но не стоит питерцам расслабляться, спартаковцы в среднем наносят 19 ударов по воротам, из которых 7,3 попадают в створ, в то время как подопечные Манчини имеют 13,67 ударов за матч, а в рамку прилетает только 4,7. Надежда на оборону.

Ориентировочные составы «Зенита» и «Спартака»

«Зенит»: Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Нету, Паредес, Шатов, Кузяев, Ерохин, Дриусси, Кокорин.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Бокетти, Джикия, Комбаров, Фернандо, Самедов, Глушаков, Промес, Андриано, Зе Луиш.

Кто не выйдет на поле в матче 4 тура РФПЛ 17/18

У «Зенита» травмированных нет, а вот у «Спартака» таких двое, да еще и с тяжелой степенью: Сердар Таски и Роман Зобнин не смогут помочь своей команде.

Погода в Санкт-Петербурге 6 августа 2017 во время матча

Погода обещает быть малооблачной с небольшим дождем и грозой, ожидается температура 15−180С по данным gismeteo. Ветер юго-западный, 5 м/с. Атмосферное давление 756 мм рт.ст. Влажность воздуха 66%.

Интересные факты:

1. Самая крупная победа над «Зенитом» была одержана москвичами в чемпионате СССР со счетом 6:0 на выезде в Ленинграде. В чемпионате же России самая крупная победа закончилась в сухую с 4 забитыми голами.

2. Питерцы в обоих чемпионатах заканчивали игры с результатом 5:0, что является для них самой крупной победой над московским «Спартаком».

3. Самый результативный матч в чемпионатах СССР завершился со счетом 6:2 в пользу красно-белых. В России и те и другие имеют в своем активе победы с самым результативным для них счетом — 4:3 и 2:5.

4. Ничьих между клубами было много, но больше 4 мячей не забивали в них — 2:2 самая результативная ничья.

5. Обратный разгром состоялся также в Ленинграде 2 июня 1949, завершившийся 5:0.

6. До 1957 года «Спартак» играл на стадионе «Динамо», после на центральном стадионе им. Ленина, ныне «Лужники». Также игры в Москве проводил на стадионах: «Сталинец», предшественник «Локомотива»; ЛФК «ЦСКА»; спорткомплекс «Олимпийский».

7. «Зенит» играл на стадионах: имени В. И. Ленина, сейчас «Петровский»; «Динамо» на Крестовском острове; имени С. М. Кирова, ныне «Сибур Арена», что возле дорогого и грандиозного.

8. За последние пять домашних игр «Зенит» ни разу не проиграл, а вничью сыграл лишь единожды, когда команды не смогли распечатать ворота. За 4 одержанные победы хозяева забили 18 мячей, а пропустили всего 6: дважды счет становился 4:2 и один раз 5:2. Также была добыта самая крупная победа над столичным «Спартаком» со счетом 5:0.

9. Москвичи три раза за всю историю чемпионата России смогли забить питерцам больше двух мячей на их поле. Всего же 5 раз забивали по 4 мяча, и 4 раза по 3. «Зенит» также забивал 4 раза по 3 гола москвичам, 3 раза забил 4 гола и дважды забивали аж 5 мячей, причем последний такой голевой прорыв случился в апреле того года в Санкт-Петербурге.

Бонус:

Артем Дзюба начинал взрослую футбольную жизнь в «Спартаке», два года назад перешел в «Зенит» и за 59 игр забил на два мяча больше, чем за 126 матчей за «Спартак». Интересно, забьет ли на этот раз «Спартаку» и выйдет ли вообще.

Прогноз на матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Спартак» (Москва)

Букмекеры считают фаворитом в матче хозяев поля.