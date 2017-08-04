Олег Блохин, будучи действующим футболистом, выпустил автобиографию под интригующим названием «Гол, который я не забил». Аргентинскому нападающему Хуану Лескано до свершений лучшего бомбардира советской эпохи ещё далеко, но приключений в его жизни было столько — на увесистый том хватит. И в его карьере тоже был знаменитый промах. Дерзкий удар Хуана рабоной по воротам «Зенита» обсуждали больше всех голов первого тура Премьер-Лиги, вместе взятых. Хит сезона «отменила» перекладина, но дебют Лескано в высшем российском дивизионе не назовёшь невзрачным. Это — веский, но не единственный повод для знакомства с колоритным форвардом, уже после старта сезона перебравшимся из Хабаровска в «Анжи».

— Обидно, что мяч тогда не залетел в сетку?

— Есть немного. Момент-то был отличный. После матча четыре или пять раз пересматривал эпизод в записи. Вратарь до мяча не дотягивался — если бы не перекладина, был бы гол. Мне вообще жутко не везло в тот день: при счёте 0:2 повторно пробил в каркас ворот.

— Наивный вопрос: как научиться удару рабоной?

— Тренировки и ещё раз тренировки. В официальных матчах забить таким образом пока не удавалось, а в «двусторонках» — бывало.

— Тренеры не запрещают подобные трюки?

— Если это идёт на пользу команде, почему нет? Мне по крайней мере никто не говорил: «Не делай так больше».



— Александр Григорян приветствует оригинальные решения на поле?

— Мне кажется, любому тренеру нестандартные ходы по душе. Григорян — не исключение.



— Из-за него переехали из Хабаровска в Махачкалу?

— «Анжи» проявлял ко мне интерес ещё в январе, но я решил остаться в Хабаровске, помочь команде решить задачу на сезон. После выхода СКА в Премьер-Лигу мы вернулись к этому разговору, и переход состоялся.

— Григорян — особенный тренер в вашей жизни?

— Точно, особенный. Мы вместе начинали прошлый сезон, пока лучший для меня в России. Хорошее время — приятно вспомнить. Григорян часто со мной беседует — такое отношение тренера подкупает.



— Но это же не единственный мотив перехода в «Анжи»?

— Я стремлюсь расти, совершенствоваться, а переход в «Анжи» — это шаг вперёд.



— Пользуясь случаем, скажете несколько слов хабаровским любителям футбола?

— У СКА отличные болельщики. Они здорово поддерживали команду в целом и меня в частности. Спасибо им за это. Мне было хорошо в Хабаровске. Правда.



— У вас вообще очень необычная биография. Каким было ваше детство?

— Счастливым. Почти до 14 лет я жил в Буэнос-Айресе.



— Кто-то из родственников играл в футбол?

— Двоюродный брат. Он выступал за «Индепендьенте», правда, выше второй команды не поднялся.



— На кого равнялись в детстве?

— Кумиров было множество, но больше всех нравился Хуан Роман Рикельме. Он тоже играл за «Бока Хуниорс».



— Как вас в юношестве занесло в Испанию?

— Мой тренер получил работу в мадридском «Атлетико» и позвал меня с собой.



— Одного, без родителей?

— Да, я жил в его семье. Ни друзей, ни родителей, всё в новинку — первый год в Испании был очень тяжелым. От одиночества плакал по ночам. Потом ничего, привык.



— Почему же покинули «Атлетико»?

— Я был слишком мал для того, чтобы принимать такие решения. Если в двух словах, меня поставили перед фактом.

— Хотя бы раз общались в «Ливерпуле» с Рафаэлем Бенитесом?

— Неоднократно. Он показался мне хорошим человеком.



— Тем не менее в Англии вы не задержались.

— К тому времени мне не исполнилось 18 лет, у меня не было европейского паспорта, и по местным законам я не имел права участвовать в официальных соревнованиях. А тут — «Реал» Мадрид. Это был шанс, который нельзя было упускать.

— Кто из товарищей по «кантере» больше всех преуспел в жизни?

— Мората этим летом в «Челси» перешёл. Хесе Родригес в «Пари Сен-Жермен» играет. Рубен Собрино и Фернандо Пачеко сейчас в «Алавесе». Ближе всех общался с Хесе, Омаром Маскералем (он теперь в Германии) и ещё одним парнем, который бросил футбол. До сих пор на связи, изредка видимся.



— Со звёздами из первого состава пересекались?

— Иногда к нам спускали из основы людей, восстанавливающихся после травм или не проходящих в состав. Они тренировались с «кантерой», участвовали в матчах.



— Кого-то из аргентинцев, играющих в России, прежде знали?

— Лично — никого. Когда «Зенит» приезжал в Хабаровск, немного поболтал с Паредесом и Дриусси. В Туле познакомился с Федерико Расичем.



— Помните свою первую мысль, когда поступило предложение из России?

— «Почему бы и нет?». Всё же не одну страну к тому времени прошёл. А потом, я же не одиночку в Красноярск ехал — с приятелем из второй команды «Сарагосы». Он тренерам «Енисея» не приглянулся и вернулся в Испанию. А я — остался.



— Каковы были ваши познания о России?

— Слышал, что у вас холодно. Из футбольных клубов знал ЦСКА, «Спартак» и «Рубин». Больше ничего.



— Как родители, друзья отреагировали на ваш выбор?

— Сказали: поступай так, как считаешь нужным. Поддержали, пожелали удачи.



— Что-то удивило в России?

— На первых порах не понимал, как можно тренироваться в такой мороз! В Мадриде иногда тоже выпадал снег, но, конечно, не в сибирских объёмах.



— Самая низкая температура, при которой выходили на поле?

— Минус 15. Это в Красноярске было.

— Никогда не возникало мысли: «О боже, что я здесь делаю?!».

— Поначалу было тяжело. Я не знал языка, не понимал, что говорят окружающие, и из всей команды общался только с Лауренциу Бушем, румыном. Со временем всё наладилось. Мне комфортно в России.

— И многочасовыми перелётами вас не испугать?

— Аэрофобией не страдаю. От Аргентины до Мадрида почти 13 часов лёту, а я преодолевал этот маршрут неоднократно. Привык.



— В самом деле подумываете о вступлении в гражданство РФ?

— Да, мне хотелось бы получить российский паспорт и выступать за сборную страны.