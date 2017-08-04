СМИ: «Зенит» объявит о переходе Краневиттера 5 августа
Полузащитник «Атлетико» Матиас Краневиттер сегодня отправится в
Санкт-Петербург, где сначала пройдет медобследование, после чего подпишет контракт с «Зенитом», утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
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Отмечается, что 5 августа питерцы объявят о трансфере хавбека.
Ранее представитель игрока Эрнан Берман в интервью «СЭ» подтвердил, что «Зенит» является фаворитом в борьбе за Краневиттера, поскольку «туда хочет сам футболист».
В прошедшем сезоне 24-летний аргентинец выступал на правах аренды за «Севилью». В его активе 21 матч в чемпионате Испании. «Атлетико» готов продать Краневиттера примерно за 8 миллионов евро.
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