СМИ: «Зенит» объявит о переходе Краневиттера 5 августа

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отмечается, что 5 августа питерцы объявят о трансфере хавбека.

Ранее представитель игрока Эрнан Берман в интервью «СЭ» подтвердил, что «Зенит» является фаворитом в борьбе за Краневиттера, поскольку «туда хочет сам футболист».

В прошедшем сезоне 24-летний аргентинец выступал на правах аренды за «Севилью». В его активе 21 матч в чемпионате Испании. «Атлетико» готов продать Краневиттера примерно за 8 миллионов евро.