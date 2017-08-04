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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30586157/
4 августа 2017, 12:34 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Манчини vs Каррера, Гончаренко vs Бердыев

«СЭ» выделяет главные интриги 4-го тура чемпионата России.

Интриги 4-го тура <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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АНЖИ — РОСТОВ
Прогноз Winline — П1 2.92 — Н 2.85 — П2 2.80

Если смотреть на произошедшие в межсезонье изменения в составах, то в плане перемен махачкалинцы и ростовчане среди лидеров чемпионата. Они и в таблице сейчас соседи, обыгравшие только провалившийся на старте «Амкар». Посмотрим, чем закончится первая дуэль четвертого тура, а пока напомним: «Ростов» для «Анжи» исключительно неудобный соперник. Последний раз дагестанская команда обыграла дончан на Первомай 2011-го за счет реализованного Роберто Карлосом пенальти. С тех пор, как отрезало: у ростовчан четыре победы и пять ничьих, но продлится ли их успешная серия до круглой цифры в 10 матчей?

УФА — АХМАТ
Прогноз Winline — П2 2.82 — Н 2.75 — П2 2.76.

В прошлом туре команда Сергея Семака не удержала победный счет в Екатеринбурге, пропустив в концовке первый гол в текущем сезоне. Грозненцы же, показав стопроцентный результат, остаются единственной командой премьер-лиги, которой удается держать свои ворота на замке. Продлится ли эта серия до четырех игр, или «Уфа» поставит в ней точку и раскроет секрет непробиваемости Евгения Городова? Второй вариант исключить нельзя, ведь в последних пяти матчах с «Ахматом» башкирская команда, даже проигрывая, стабильно забивает один гол.

ДИНАМО — АМКАР
Прогноз Winline — П1 1.72 — Н 3.28 — П2 5.13.

«Динамо» впечатлило героическим спасением в дерби со «Спартаком», но за ним последовали поражения от «Урала» и «Ахмата» при отсутствии забитых мячей. Удастся ли подопечным Юрия Калитвинцева в четвертом туре наконец-то одержать первую после возвращения из ФНЛ победу? Шансы на это у столичной команды более чем реальные, ведь «Амкар» старт чемпионата провалил, проиграв три раза подряд, и не знает побед в премьер-лиге на протяжении уже четырнадцати поединков (=5−9). Кстати, последние три матча этих соперников в Химках принесли бело-голубым две победы и ничью, и все это — без пропущенных мячей.

ЛОКОМОТИВ — СКА-ХАБАРОВСК
Прогноз Winline — П1 1.25 — Н 4.93 — П2 13.0.

Пока дальневосточники вглядят скромно: на новом уровне у них три поражения, а с учетом стыковых матчей команда Алексея Поддубского не забивает на протяжении пяти игр. Если быть совсем точным, с 20 мая, когда состоялся поединок первенства ФНЛ с «Тамбовом» (2:2). Значит ли это, что «СКА-Хабаровск» обречен, и «Локомотив» возьмет реванш за кубковое поражение восьмилетней давности? Сейчас четвертый выигрыш команды Юрия Семина кажется предопределенным. Но вдруг железнодорожников удивит начинавший в столичном клубе профессиональную карьеру голкипер Криворучко, а дальневосточники забьют своей первый гол в РФПЛ раньше, чем отличившийся в прошлом чемпионате только в пятом туре «Оренбург» и играющий на следующий день «Тосно»?

АРСЕНАЛ — ТОСНО
Прогноз Winline — П1 1.86 — Н 3.09 — П2 4.54.

Оступаясь на чужих полях, дома «оружейники» преображаются. Если вынести за скобки разгром от «Локомотива» (0:3), то в восьми других последних матчах в Туле одержано семь побед и не пропущено ни одного мяча. В пяти последних встречах в родных стенах «Арсенал» держит свои ворота «сухими», да и у «Тосно» два года назад единственный матч дома выиграл (3:1), а Берхамов в той встрече записал на свой счет два мяча. Команда Миодрага Божовича выглядит явным фаворитом, тогда как подопечные Дмитрия Парфенова не имеют в своем активе голов и набранных очков. Но как раз игру с «Арсеналом» футболисты из Ленинградской области рассматривают, как шанс переломить неудачную серию. Хватит ли для этого сил, или четвертый проигрыш неизбежен?

ЦСКА — РУБИН
Прогноз Winline — П1 1.52 — Н 3.75 — П2 6.42.

В последнее время встречи с казанским клубом вызывают у армейцев положительные эмоции. В столице Татарстана была сыгран золотой матч позапрошлого сезона. Весной там же был сделан решающий шаг в отборочный цикл Лиги чемпионов. Однако все было иначе во времена работы с «Рубином» Курбана Бердыева. Как раз под его началом казанцы в последний раз уложили ЦСКА на лопатки на его поле, 18 ноября 2011 года победив 2:1 благодаря голам Касаева и Рязанцева. Из того состава в стане рубиновых остались лишь ветераны Рыжиков, Кузьмин да Гекдениз, но, возможно, с Курбаном Бекиевичем вернутся и армейские сложности? Тем более, гостей может вдохновить их первая победа после возвращения Бердыева на капитанский мостик.

ЗЕНИТ — СПАРТАК
Прогноз Winline — П1 1.83 — Н 3.51 — П2 4.04.

Про дерби двух столиц можно говорить бесконечно. А можно вообще не говорить ничего, потому что это тот самый случай, когда афиша не требует пояснений. Тем не менее, у каждого нового сражения «Зенита» и «Спартака» есть дополнительные интриги. В данном случае это, вне всякого сомнения, первая в России итальянская дуэль Роберто Манчини и Массимо Карреры. Претендента на трон и обладателя титула. Если кто-то думал, что москвичи почивают на лаврах и не сняли с себя медали, их уверенная победа над «Краснодаром» стала отличным ответом скептикам. Так что еще неизвестно, у кого больше шансов перед главной игрой тура. А ведь есть еще ожидаемые дебюты зенитовца Мамманы и спартаковца Пашалича, проводы Александра Кержакова и призыв к Дзюбе в пятый раз забить родному клубу! Будет очень интересно!

КРАСНОДАР — УРАЛ
Прогноз Winline — П1 1.50 — Н 3.91 — П2 6.36.

Когда-то самым неприятным соперником для «быков» были самарские «Крылья Советов». Массу проблем доставляет краснодарцам и «Урал» Александра Тарханова. Казалось, проблемы южан ушли в прошлое, когда из Екатеринбурга в черно-зеленый клуб отправился не жалевший бывших одноклубников Федор Смолов. Однако кошмары вернулись во второй части прошлого сезона, по ходу которой «шмели» сначала выбили «Краснодар» из Кубка России, а потом едва не поставили подножку на финишной прямой чемпионата, позволив гостям уйти от поражения на последних минутах. Ждем продолжения мучений фаворита, или на этот раз команда Игоря Шалимова отыграется за весенние обиды и, как в четверг в Дании, возьмет свое по праву сильного?

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