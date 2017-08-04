Манчини vs Каррера, Гончаренко vs Бердыев

АНЖИ — РОСТОВ

Прогноз Winline — П1 2.92 — Н 2.85 — П2 2.80

Если смотреть на произошедшие в межсезонье изменения в составах, то в плане перемен махачкалинцы и ростовчане среди лидеров чемпионата. Они и в таблице сейчас соседи, обыгравшие только провалившийся на старте «Амкар». Посмотрим, чем закончится первая дуэль четвертого тура, а пока напомним: «Ростов» для «Анжи» исключительно неудобный соперник. Последний раз дагестанская команда обыграла дончан на Первомай 2011-го за счет реализованного Роберто Карлосом пенальти. С тех пор, как отрезало: у ростовчан четыре победы и пять ничьих, но продлится ли их успешная серия до круглой цифры в 10 матчей?

УФА — АХМАТ

Прогноз Winline — П2 2.82 — Н 2.75 — П2 2.76.

В прошлом туре команда Сергея Семака не удержала победный счет в Екатеринбурге, пропустив в концовке первый гол в текущем сезоне. Грозненцы же, показав стопроцентный результат, остаются единственной командой премьер-лиги, которой удается держать свои ворота на замке. Продлится ли эта серия до четырех игр, или «Уфа» поставит в ней точку и раскроет секрет непробиваемости Евгения Городова? Второй вариант исключить нельзя, ведь в последних пяти матчах с «Ахматом» башкирская команда, даже проигрывая, стабильно забивает один гол.

ДИНАМО — АМКАР

Прогноз Winline — П1 1.72 — Н 3.28 — П2 5.13.

«Динамо» впечатлило героическим спасением в дерби со «Спартаком», но за ним последовали поражения от «Урала» и «Ахмата» при отсутствии забитых мячей. Удастся ли подопечным Юрия Калитвинцева в четвертом туре наконец-то одержать первую после возвращения из ФНЛ победу? Шансы на это у столичной команды более чем реальные, ведь «Амкар» старт чемпионата провалил, проиграв три раза подряд, и не знает побед в премьер-лиге на протяжении уже четырнадцати поединков (=5−9). Кстати, последние три матча этих соперников в Химках принесли бело-голубым две победы и ничью, и все это — без пропущенных мячей.

ЛОКОМОТИВ — СКА-ХАБАРОВСК

Прогноз Winline — П1 1.25 — Н 4.93 — П2 13.0.

Пока дальневосточники вглядят скромно: на новом уровне у них три поражения, а с учетом стыковых матчей команда Алексея Поддубского не забивает на протяжении пяти игр. Если быть совсем точным, с 20 мая, когда состоялся поединок первенства ФНЛ с «Тамбовом» (2:2). Значит ли это, что «СКА-Хабаровск» обречен, и «Локомотив» возьмет реванш за кубковое поражение восьмилетней давности? Сейчас четвертый выигрыш команды Юрия Семина кажется предопределенным. Но вдруг железнодорожников удивит начинавший в столичном клубе профессиональную карьеру голкипер Криворучко, а дальневосточники забьют своей первый гол в РФПЛ раньше, чем отличившийся в прошлом чемпионате только в пятом туре «Оренбург» и играющий на следующий день «Тосно»?

АРСЕНАЛ — ТОСНО

Прогноз Winline — П1 1.86 — Н 3.09 — П2 4.54.

Оступаясь на чужих полях, дома «оружейники» преображаются. Если вынести за скобки разгром от «Локомотива» (0:3), то в восьми других последних матчах в Туле одержано семь побед и не пропущено ни одного мяча. В пяти последних встречах в родных стенах «Арсенал» держит свои ворота «сухими», да и у «Тосно» два года назад единственный матч дома выиграл (3:1), а Берхамов в той встрече записал на свой счет два мяча. Команда Миодрага Божовича выглядит явным фаворитом, тогда как подопечные Дмитрия Парфенова не имеют в своем активе голов и набранных очков. Но как раз игру с «Арсеналом» футболисты из Ленинградской области рассматривают, как шанс переломить неудачную серию. Хватит ли для этого сил, или четвертый проигрыш неизбежен?

ЦСКА — РУБИН

Прогноз Winline — П1 1.52 — Н 3.75 — П2 6.42.

В последнее время встречи с казанским клубом вызывают у армейцев положительные эмоции. В столице Татарстана была сыгран золотой матч позапрошлого сезона. Весной там же был сделан решающий шаг в отборочный цикл Лиги чемпионов. Однако все было иначе во времена работы с «Рубином» Курбана Бердыева. Как раз под его началом казанцы в последний раз уложили ЦСКА на лопатки на его поле, 18 ноября 2011 года победив 2:1 благодаря голам Касаева и Рязанцева. Из того состава в стане рубиновых остались лишь ветераны Рыжиков, Кузьмин да Гекдениз, но, возможно, с Курбаном Бекиевичем вернутся и армейские сложности? Тем более, гостей может вдохновить их первая победа после возвращения Бердыева на капитанский мостик.

ЗЕНИТ — СПАРТАК

Прогноз Winline — П1 1.83 — Н 3.51 — П2 4.04.

Про дерби двух столиц можно говорить бесконечно. А можно вообще не говорить ничего, потому что это тот самый случай, когда афиша не требует пояснений. Тем не менее, у каждого нового сражения «Зенита» и «Спартака» есть дополнительные интриги. В данном случае это, вне всякого сомнения, первая в России итальянская дуэль Роберто Манчини и Массимо Карреры. Претендента на трон и обладателя титула. Если кто-то думал, что москвичи почивают на лаврах и не сняли с себя медали, их уверенная победа над «Краснодаром» стала отличным ответом скептикам. Так что еще неизвестно, у кого больше шансов перед главной игрой тура. А ведь есть еще ожидаемые дебюты зенитовца Мамманы и спартаковца Пашалича, проводы Александра Кержакова и призыв к Дзюбе в пятый раз забить родному клубу! Будет очень интересно!

КРАСНОДАР — УРАЛ

Прогноз Winline — П1 1.50 — Н 3.91 — П2 6.36.