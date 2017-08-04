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Агент добавил, что 24-летним хавбеком также интересуются «Спартак» и ЦСКА.

— Краневиттер может перейти в «Зенит», это правда, — сказал Берман. — Шансы на трансфер велики.

— Кто еще интересуется им?

— ЦСКА, «Спартак», «Хоффенхайм», «Лас-Пальмас», «Фиорентина», «Ньюкасл» и «Монтеррей». Но «Зенит» — фаворит. Потому что туда хочет сам Матиас.

— Рассматривается ли вариант с арендой?

— Нет, только продажа.