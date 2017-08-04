Александр Кержаков: «Спартаку» повезло с чемпионством
Нападающий «Зенита» и лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков завершил карьеру. Самое время обсудить с Кержаковым, что было и какие планы он строит на будущее.
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«ЗАРПЛАТА СНИЗИЛАСЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ДЕСЯТЬ РАЗ»
— Недавно вас назначили координатором юношеских команд «Зенита». Что входит в ваши обязанности?
— Буду курировать «Зенит-2», молодежный состав клуба и академию. Важно, чтобы талантливый спортсмен не затерялся в большой организации и дошел до основной команды. Подчиняюсь спортивному директору Константину Сарсании. Сейчас академия в отпуске, и до старта сезона мне желательно собрать информацию по каждому игроку, пообщаться с каждым тренером. Смотрю все матчи дубля и молодежной команды, хожу на их тренировки, изучаю матчасть. Надо познакомиться со всеми футболистами хотя бы визуально. Можно сказать, я спортивный директор дубля, молодежки и академии «Зенита».
— В офисе надо сидеть?
— Нет, в основном это работа в поле. Выбираю, какие тренировки необходимо посетить, какие матчи посмотреть. Творческая должность.
— Сильно снизилась ваша зарплата по сравнению с окладом действующего футболиста?
— Очень! (Смеется.) Больше, чем в десять раз.
— Но вы ведь уже заработали себе на жизнь?
— Согласен. Хотя это смотря как жить! (Улыбается.) Мои потребности не так велики. Если бы дальше и не работал, денег хватило бы на всю жизнь. Для меня новая должность — в первую очередь возможность самореализации. Хочу расти как личность.
— В одном из интервью вы говорили, что хотите стать тренером.
— Я сказал, что хотел бы получить лицензию PRO. Люблю учиться, стараюсь каждый день узнавать
«НЕ ЗАМЕНЯЮ НА “МАТЧ ТВ” КАРПИНА»
— Работу в «Зените» будете совмещать с подработкой на «Матч ТВ». О чем договорились с руководителями канала?
— Решили, что пока буду выступать в качестве эксперта и аналитика. В дальнейшем меня могут использовать в
— У вас же есть комментаторский опыт.
— Да, около десяти лет назад Василий Уткин предложил вдвоем прокомментировать матч чемпионата Испании. Получилось вроде неплохо. По крайней мере, мне показалось, что это несложно делать. Может, просто у меня был хороший напарник (улыбается).
— Как часто будем видеть вас в телевизоре?
— Раз в неделю. Возможно, чуть чаще. Я живу в
— Валерий Карпин ушел с «Матч ТВ» практически сразу после того, как с вами подписали контракт. Вы его подсидели?
— Нет, конечно! Я не буду заменять Валерия Георгиевича, у нас разные задачи. Знаю, что на «Матч ТВ» Карпина ценили, он был главным среди тех, кто отвечал за футбол. Не знаю, почему ушел.
— Вам не говорили, что хотят сделать ставку на вас как на медийного футбольного человека?
— Нет, ничего об этом не знаю. Да у меня и не получится углубиться в работу на «Матч ТВ». В первую очередь я координатор юношеских команд «Зенита» и только потом телевизионный эксперт.
«БУДУ СУБЪЕКТИВНЫМ, ТАК ИНТЕРЕСНЕЕ»
— Каким будет экспертное мнение Александра Кержакова?
— Субъективным. Только твое личное мнение интересно людям. Буду высказываться по тому или иному вопросу исходя исключительно из собственного опыта, не думая о том, нравится
— У вас же много друзей в невском клубе. Если сыграют плохо, так и скажете?
— Конечно! Понятно, что
— Думаете, на вас не будут обижаться?
— Невозможно быть хорошим сразу для всех. Не стоит обижаться на правду или
— В «Зените» есть люди, которых можете назвать друзьями?
— Со многими хорошо общаюсь, но не скажу, что это дружба. К этому понятию отношусь очень серьезно. У меня не так много друзей, и все они в основном не из футбольной среды. В команде работает много моих товарищей, с которыми играл в клубе и в сборной.
«ЛИНИЯ АТАКИ У «ЗЕНИТА» СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ У «СПАРТАКА»
— Вы приняли решение о завершении карьеры задолго до официального объявления?
— Да. 13 июля клуб сообщил об этом на сайте. За два дня до этого мы подписали договор о вступлении в должность координатора. А устно договорились обо всем намного раньше. Точно уже и не скажу когда.
— Когда поняли, что больше не будете играть за «Зенит»?
— Когда пришел Роберто Манчини. Он не видел меня в составе. Я понял, что пора заканчивать карьеру. До этого тоже мало играл, поэтому нормально отреагировал на решение. После прихода Манчини со мной не стали продлевать контракт, и я все понял.
— Вы с ним общались?
— Нас познакомили. Не более того. Думаю, в процессе работы мне нужно будет с ним общаться. Во время разговора он дал понять, что не против нашего взаимодействия. Никакого конфликта с Манчини у меня нет.
— Давно признались себе, что карьера идет на спад?
— Каждый сезон тренировался по максимуму и не думал о завершении карьеры. Как и говорил раньше, готов был закончить с профессиональным футболом, как только не стану нужен «Зениту». В прошлом году даже мыслей об окончании карьеры не возникало.
— Тяжело осознавать, что больше не нужны клубу как игрок?
— Нет. Это же очевидные вещи. Грубо звучат? Мне сказали: «Александр, вы нам не подходите как футболист». Я ответил: «Без проблем».
— Насколько сильно сейчас нападение «Зенита»?
— Если сравнивать с командами РФПЛ, оно одно из лучших. «Спартак»? У него тоже хорошие форварды, но мне кажется, у питерцев они сильнее.
— Почему при новом тренерском штабе прибавляет Кокорин?
— На мой взгляд, в его игре ничего не поменялось. Сейчас ему чуть больше везет. Надеюсь, Саша будет показывать такой коэффициент полезности на протяжении всего сезона.
— По словам Кокорина, только он, Дзюба и Кержаков знают, что означает жест с усами.
— Саша, конечно, молодец! (Улыбается) Рад, что он уверен в моем всезнании. Что означал жест? Спросите лучше у Дзюбы и Кокорина. Почему меня приписывают к этой истории? Я, что ли, его показал? Вообще не понимаю, почему все называют это жестом с усами? Видимо, остальные знают больше, чем я.
«ЛУЧЕСКУ — ХОРОШИЙ ТРЕНЕР»
— Многие ветераны продолжают карьеру в ПФЛ. Думали об этом?
— Таков выбор парней. Во второй лиге играл бы только за одну команду, из города Кингисепп. Готов делать это бесплатно. К сожалению, на моей родине пока не создали профессиональный клуб.
— Поговорим о прошлом сезоне. Действительно при Мирче Луческу в команде была не лучшая атмосфера?
— Все было нормально. Рабочая атмосфера. Давила ли пресса? На меня нет. Понимал, как на самом деле обстоят дела.
— Павел Погребняк сказал, что Александр Кержаков руководил со скамейки так, как это должен был делать Луческу.
— Я так не считаю. Мирча — хороший тренер. Просто нам
— В прошлом сезоне вы не увидели у «Спартака» чемпионской игры. А
— Нет.
— Наш чемпионат стал слабее по качеству игры?
— Если сравнивать с футболом, который «Зенит» показывал в 2010 — 2012 годах, — однозначно. Тогда мы были в потрясающей форме, демонстрировали очень сильный футбол. Сейчас ни одна команда так не играет. Надеюсь, «Зенит» в этом сезоне с таким же запасом прочности и уверенности в собственных силах, какие были у нас, доберется до золотых медалей. А может, нынешний состав будет даже сильнее.
— Сейчас вы довольны игрой
— На данном этапе строительства новой команды пусть лучше парни побеждают и не показывают яркого футбола, чем феерят и проигрывают.
— До сих пор непонятна ситуация с атмосферой в коллективе после прихода Халка и Витселя. Многие утверждают, что они раскололи коллектив?
— Я такого точно не говорил. В команде все было нормально. Просто
— Насколько вам было комфортно работать со Спаллетти?
— Первые два года очень комфортно. Потом
— Вы не знаете что?
— Нет. А как бы я выяснил это? Просто Лучано стал вести себя иначе. Это отмечали и партнеры по команде, которые работали с ним на протяжении всего времени.
— Но вы же могли спросить у наставника: «Коуч, что случилось?»
— Считаю, такие разговоры — прерогатива тренера. Иерархия не позволяет игроку выяснять с ним отношения. Если специалист посчитает нужным
«НАПИТЬСЯ? МНЕ ЭТО НЕИНТЕРЕСНО»
— Стали лучше разбираться в людях после неприятной истории с мошенниками?
— Сейчас я более разборчив, чем раньше. Та история со мной повториться не может.
— Чем занимаетесь в свободное время?
— Стараюсь проводить время с семьей. У меня два сына — одному четыре года, второму четыре месяца. Также есть двенадцатилетняя дочь, которая с нами не живет. А так, если не еду на
— Держите себя в форме после окончания карьеры?
— Стараюсь бегать по утрам, поддерживать физические кондиции. В еде и питье ничего лишнего себе не позволяю. Никогда не любил фастфуд. Понимаю, к чему клоните. Я могу теоретически позволить себе напиваться хоть каждый день, но мне это неинтересно.
— Чего ждете от российского футбольного сезона?
— В первую очередь — золотых медалей «Зенита».
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