Александр Кержаков: «Спартаку» повезло с чемпионством

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«ЗАРПЛАТА СНИЗИЛАСЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ДЕСЯТЬ РАЗ»

— Недавно вас назначили координатором юношеских команд «Зенита». Что входит в ваши обязанности?

— Буду курировать «Зенит-2», молодежный состав клуба и академию. Важно, чтобы талантливый спортсмен не затерялся в большой организации и дошел до основной команды. Подчиняюсь спортивному директору Константину Сарсании. Сейчас академия в отпуске, и до старта сезона мне желательно собрать информацию по каждому игроку, пообщаться с каждым тренером. Смотрю все матчи дубля и молодежной команды, хожу на их тренировки, изучаю матчасть. Надо познакомиться со всеми футболистами хотя бы визуально. Можно сказать, я спортивный директор дубля, молодежки и академии «Зенита».

— В офисе надо сидеть?

— Нет, в основном это работа в поле. Выбираю, какие тренировки необходимо посетить, какие матчи посмотреть. Творческая должность.

— Сильно снизилась ваша зарплата по сравнению с окладом действующего футболиста?

— Очень! (Смеется.) Больше, чем в десять раз.

— Но вы ведь уже заработали себе на жизнь?

— Согласен. Хотя это смотря как жить! (Улыбается.) Мои потребности не так велики. Если бы дальше и не работал, денег хватило бы на всю жизнь. Для меня новая должность — в первую очередь возможность самореализации. Хочу расти как личность.

— В одном из интервью вы говорили, что хотите стать тренером.

— Я сказал, что хотел бы получить лицензию PRO. Люблю учиться, стараюсь каждый день узнавать что-то новое. Интересно влезть в шкуру главного тренера, понять его. Почему он принимает те или иные решения? Чем руководствуется, выбирая состав? Что анализирует во время подготовки к игре? И так далее. Пока мне просто интересно изучить новый предмет. Возможно, в будущем захочу возглавить команду, но сейчас мысли о другом — хочу развиваться в направлении спортивного менеджмента. Мечтаю когда-нибудь стать спортивным директором «Зенита». Для этого нужен опыт, который надеюсь получить в том числе на новой должности.

«НЕ ЗАМЕНЯЮ НА “МАТЧ ТВ” КАРПИНА»

— Работу в «Зените» будете совмещать с подработкой на «Матч ТВ». О чем договорились с руководителями канала?

— Решили, что пока буду выступать в качестве эксперта и аналитика. В дальнейшем меня могут использовать в каких-то спецпроектах. Раскрывать все секреты не могу. Возможно, буду комментировать матчи, но этот вопрос не поднимался. Если продюсеры эфира посчитают необходимым пригласить на трансляцию, с удовольствием приду.

— У вас же есть комментаторский опыт.

— Да, около десяти лет назад Василий Уткин предложил вдвоем прокомментировать матч чемпионата Испании. Получилось вроде неплохо. По крайней мере, мне показалось, что это несложно делать. Может, просто у меня был хороший напарник (улыбается).

— Как часто будем видеть вас в телевизоре?

— Раз в неделю. Возможно, чуть чаще. Я живу в Санкт-Петербурге и буду специально приезжать на передачи.

— Валерий Карпин ушел с «Матч ТВ» практически сразу после того, как с вами подписали контракт. Вы его подсидели?

— Нет, конечно! Я не буду заменять Валерия Георгиевича, у нас разные задачи. Знаю, что на «Матч ТВ» Карпина ценили, он был главным среди тех, кто отвечал за футбол. Не знаю, почему ушел.

— Вам не говорили, что хотят сделать ставку на вас как на медийного футбольного человека?

— Нет, ничего об этом не знаю. Да у меня и не получится углубиться в работу на «Матч ТВ». В первую очередь я координатор юношеских команд «Зенита» и только потом телевизионный эксперт.

«БУДУ СУБЪЕКТИВНЫМ, ТАК ИНТЕРЕСНЕЕ»

— Каким будет экспертное мнение Александра Кержакова?

— Субъективным. Только твое личное мнение интересно людям. Буду высказываться по тому или иному вопросу исходя исключительно из собственного опыта, не думая о том, нравится кому-то моя позиция или нет. Популизмом заниматься не собираюсь. Считаю, только передачи с разными субъективными мнениями интересно смотреть. Тогда завязывается дискуссия. А в споре, как известно, рождается истина.

— У вас же много друзей в невском клубе. Если сыграют плохо, так и скажете?

— Конечно! Понятно, что сине-бело-голубой — мой родной цвет и «Зенит» навсегда в сердце. Более того, на телевидении хотелось бы уделять больше внимания «Зениту». Мне интересно разбирать его игру, тактику. Если по моему мнению у подопечных Роберто Манчини ничего не получается, скажу об этом не стесняясь. Это касается и клуба в целом, и людей, в нем работающих.

— Думаете, на вас не будут обижаться?

— Невозможно быть хорошим сразу для всех. Не стоит обижаться на правду или чье-то мнение о тебе. Когда был футболистом, не предъявлял претензии людям, которые высказывали профессиональное мнение о моей игре. А на дилетантов не обращал внимания.

— В «Зените» есть люди, которых можете назвать друзьями?

— Со многими хорошо общаюсь, но не скажу, что это дружба. К этому понятию отношусь очень серьезно. У меня не так много друзей, и все они в основном не из футбольной среды. В команде работает много моих товарищей, с которыми играл в клубе и в сборной.

«ЛИНИЯ АТАКИ У «ЗЕНИТА» СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ У «СПАРТАКА»

— Вы приняли решение о завершении карьеры задолго до официального объявления?

— Да. 13 июля клуб сообщил об этом на сайте. За два дня до этого мы подписали договор о вступлении в должность координатора. А устно договорились обо всем намного раньше. Точно уже и не скажу когда.

— Когда поняли, что больше не будете играть за «Зенит»?

— Когда пришел Роберто Манчини. Он не видел меня в составе. Я понял, что пора заканчивать карьеру. До этого тоже мало играл, поэтому нормально отреагировал на решение. После прихода Манчини со мной не стали продлевать контракт, и я все понял.

— Вы с ним общались?

— Нас познакомили. Не более того. Думаю, в процессе работы мне нужно будет с ним общаться. Во время разговора он дал понять, что не против нашего взаимодействия. Никакого конфликта с Манчини у меня нет.

— Давно признались себе, что карьера идет на спад?

— Каждый сезон тренировался по максимуму и не думал о завершении карьеры. Как и говорил раньше, готов был закончить с профессиональным футболом, как только не стану нужен «Зениту». В прошлом году даже мыслей об окончании карьеры не возникало.

— Тяжело осознавать, что больше не нужны клубу как игрок?

— Нет. Это же очевидные вещи. Грубо звучат? Мне сказали: «Александр, вы нам не подходите как футболист». Я ответил: «Без проблем». Когда-то это должно было произойти. Видимо, тренер посчитал, что я не смогу усилить игру «Зенита» в атаке.

— Насколько сильно сейчас нападение «Зенита»?

— Если сравнивать с командами РФПЛ, оно одно из лучших. «Спартак»? У него тоже хорошие форварды, но мне кажется, у питерцев они сильнее.

— Почему при новом тренерском штабе прибавляет Кокорин?

— На мой взгляд, в его игре ничего не поменялось. Сейчас ему чуть больше везет. Надеюсь, Саша будет показывать такой коэффициент полезности на протяжении всего сезона.

— По словам Кокорина, только он, Дзюба и Кержаков знают, что означает жест с усами.

— Саша, конечно, молодец! (Улыбается) Рад, что он уверен в моем всезнании. Что означал жест? Спросите лучше у Дзюбы и Кокорина. Почему меня приписывают к этой истории? Я, что ли, его показал? Вообще не понимаю, почему все называют это жестом с усами? Видимо, остальные знают больше, чем я.

«ЛУЧЕСКУ — ХОРОШИЙ ТРЕНЕР»

— Многие ветераны продолжают карьеру в ПФЛ. Думали об этом?

— Таков выбор парней. Во второй лиге играл бы только за одну команду, из города Кингисепп. Готов делать это бесплатно. К сожалению, на моей родине пока не создали профессиональный клуб.

— Поговорим о прошлом сезоне. Действительно при Мирче Луческу в команде была не лучшая атмосфера?

— Все было нормально. Рабочая атмосфера. Давила ли пресса? На меня нет. Понимал, как на самом деле обстоят дела.

— Павел Погребняк сказал, что Александр Кержаков руководил со скамейки так, как это должен был делать Луческу.

— Я так не считаю. Мирча — хороший тренер. Просто нам чего-то не хватило.

— В прошлом сезоне вы не увидели у «Спартака» чемпионской игры. А кто-то ее демонстрировал?

— Нет. Красно-белым повезло, что соперники были еще хуже. На моей памяти, с такой игрой как у «Спартака», давно не становились чемпионами.

— Наш чемпионат стал слабее по качеству игры?

— Если сравнивать с футболом, который «Зенит» показывал в 2010 — 2012 годах, — однозначно. Тогда мы были в потрясающей форме, демонстрировали очень сильный футбол. Сейчас ни одна команда так не играет. Надеюсь, «Зенит» в этом сезоне с таким же запасом прочности и уверенности в собственных силах, какие были у нас, доберется до золотых медалей. А может, нынешний состав будет даже сильнее.

— Сейчас вы довольны игрой сине-бело-голубых?

— На данном этапе строительства новой команды пусть лучше парни побеждают и не показывают яркого футбола, чем феерят и проигрывают.

— До сих пор непонятна ситуация с атмосферой в коллективе после прихода Халка и Витселя. Многие утверждают, что они раскололи коллектив?

— Я такого точно не говорил. В команде все было нормально. Просто кто-то очень хотел раздуть конфликт на пустом месте, увидеть заговор там, где его нет. Слухи, скорее всего, доносились до иностранцев: якобы кто-то объединяется против них. Хотя поверьте, остальные футболисты нормально общались друг с другом. Но это лишь мое предположение.

— Насколько вам было комфортно работать со Спаллетти?

— Первые два года очень комфортно. Потом что-то изменилось.

— Вы не знаете что?

— Нет. А как бы я выяснил это? Просто Лучано стал вести себя иначе. Это отмечали и партнеры по команде, которые работали с ним на протяжении всего времени.

— Но вы же могли спросить у наставника: «Коуч, что случилось?»

— Считаю, такие разговоры — прерогатива тренера. Иерархия не позволяет игроку выяснять с ним отношения. Если специалист посчитает нужным что-то объяснить футболисту, он это сделает.

«НАПИТЬСЯ? МНЕ ЭТО НЕИНТЕРЕСНО»

— Стали лучше разбираться в людях после неприятной истории с мошенниками?

— Сейчас я более разборчив, чем раньше. Та история со мной повториться не может.

— Чем занимаетесь в свободное время?

— Стараюсь проводить время с семьей. У меня два сына — одному четыре года, второму четыре месяца. Также есть двенадцатилетняя дочь, которая с нами не живет. А так, если не еду на какую-нибудь тренировку, стараюсь свободное время уделить просмотру матчей дублирующих составов. Надеюсь, скоро буду ездить на турниры юношеских команд. Мне это интересно.

— Держите себя в форме после окончания карьеры?

— Стараюсь бегать по утрам, поддерживать физические кондиции. В еде и питье ничего лишнего себе не позволяю. Никогда не любил фастфуд. Понимаю, к чему клоните. Я могу теоретически позволить себе напиваться хоть каждый день, но мне это неинтересно.