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4 августа 2017, 11:14 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Нападающий «Локомотива» Ари хочет купить бразильский клуб

Нападающий «Локомотива» Ари может купить футбольную команду «Униклиник» в Бразилии.

Нападающий Локомотива <span class=error>Ари</span> может купить футбольную команду Униклиник в Бразилии. Увеличить
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Opovo.com.br сообщает, что Ванор Круз, нынешний владелец клуба, выступающий в низшем дивизионе, ведёт переговоры с посредниками игрока.

«Ари проявляет интерес к клубу. Его посредники приехали ко мне, сделал предложение, но пока ничего не решено», — отметил Круз.

По неофициальным данным, Ари заплатит около $ 4 млн. При этом футболист якобы собирается переименовать команду. Для этого бразильцу придётся заплатить $ 50 тыс., из которых $ 25 тыс. — сборы в местную федерацию и $ 25 тыс. — сборы в бразильскую конфедерацию футбола.

Источник отмечает, что Ари ранее инвестировал финансовые средства в ФК «Оризонти».

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