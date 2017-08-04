Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30584023/
4 августа 2017, 10:03 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Аскасибар: Приятно присоединиться к «Зениту»

Аргентинский полузащитник «Эстудиантес» Сантьяго Аскасибар поделился ощущениями перед переходом в «Зенит».

Аскасибар: Приятно присоединиться к Зениту - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее южноамериканские СМИ сообщили, что Аскасибар провёл свой последний матч за аргентинский клуб и вскоре перейдёт в стан петербургской команды.

«С таким количеством южноамериканцев в составе мне приятно присоединиться к «Зениту», — цитирует слова хавбека Sportia.

В «Зенит» уже перешли трое аргентинцев — Леандро Паредес, Себастьян Дриусси и Эмануэль Маммана. Также ожидается переход полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Ла Лига отклонила платёж «ПСЖ» за Неймара в размере € 222 млн!

Фанат ЦСКА: просто иду, а журналист мне гадость говорит. Хоп — и кинул руку

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Ла Лига отклонила платёж «ПСЖ» за Неймара в размере € 222 млн!