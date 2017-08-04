Аскасибар: Приятно присоединиться к «Зениту»
Аргентинский полузащитник «Эстудиантес» Сантьяго Аскасибар поделился ощущениями перед переходом в «Зенит».
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Ранее южноамериканские СМИ сообщили, что Аскасибар провёл свой последний матч за аргентинский клуб и вскоре перейдёт в стан петербургской команды.
«С таким количеством южноамериканцев в составе мне приятно присоединиться к «Зениту», — цитирует слова хавбека Sportia.
В «Зенит» уже перешли трое аргентинцев — Леандро Паредес, Себастьян Дриусси и Эмануэль Маммана. Также ожидается переход полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони.
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