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4 августа 2017, 9:20 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Аскасибар, которым интересовался «Зенит», сыграл последний матч за «Эстудиантес»

Южноамериканские СМИ утверждают, что полузащитник «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибар провёл свой последний матч за аргентинский клуб и вскоре перейдёт в «Зенит».

Южноамериканские СМИ утверждают что полузащитник Эстудиантеса Сантьяго Аскасибар провёл свой последний матч за аргентинский клуб и вскоре перейдёт в Зенит. Увеличить
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Как сообщает TyC Sports, Аскасибар в последний раз вышел на поле в футболке «Эстудиантеса» в матче Южноамериканского кубка против «Насьональ де Потоси» (2:0). 20-летний полузащитник был заменён в конце встречи и не смог сдержать слёз.

«После всех лет, проведённых в клубе, сейчас меня переполняют эмоции. Здесь я вырос как игрок, получил семью, уважение. “Эстудиантес” — это великий этап моей карьеры», — сказал Аскасибар.

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