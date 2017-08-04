Самба Соу: Ехать в Москву посоветовал Веллитон

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ХОЛЬМЕН ПОСОВЕТОВАЛ ИГРАТЬ В ШЛЕМЕ

— Из-за сотрясения мозга вы пропустили встречу с «Ахматом». Как себя чувствуете сейчас?

— Намного лучше. Мне сделали МРТ — никаких проблем с головным мозгом нет. Уже тренируюсь с командой.

— Сыграете с «Амкаром»?

— Не могу сказать. Тренерский штаб проконсультируется с врачами команды и примет решение. Пока Юрий Калитвинцев ничего не говорил. Ну, а я доволен, что занимаюсь в общей группе. А то раньше сильно болела голова. И ни о каком участии в матчах и речи быть не могло.

Сейчас самое главное — что я жив и здоров. Когда получил травму в матче с «Уралом», мне стало действительно очень страшно. Боялся, мало ли что-то серьезное. У меня такого раньше никогда не было. Поэтому просто счастлив, что обошлось.

Все очень рады, что я вернулся. А Хольмен подшучивал — сказал, что теперь мне нужно играть в шлеме, как Петр Чех.

— В первом матче сезона со «Спартаком» как только вы вышли на замену, «Динамо» переломило ход игры и сравняло счет. Приносите удачу.

— Не стал бы так говорить. Я просто игрок команды. Винтик в системе. Если уж и говорить о матче с красно-белыми, то надо вспомнить действия всех ребят на поле. Да, «Спартак» очень сильная команда, чемпион страны. Против таких всегда приятно играть. Но когда лично я выхожу на поле, мне все равно, кто передо мной. Я сфокусирован на своей игре и работе моей команды.

— Но как так получилось, что сразу после вашего выхода на поле случился перелом в ходе матче?

— Просто мы собрались всей командой, сконцентрировались и вырвали ничью. Я не люблю оценивать свои действия. Мое дело — брать мяч и играть. Пускай пресса и тренерский штаб смотрят и разбирают. Так что если критикуете — критикуйте! Я к этому отношусь нормально. Буду прислушиваться. А в матче со «Спартаком» нас еще и очень здорово гнали вперед динамовские болельщики. Хотелось бы призвать их прийти поддержать команду на ближайшую встречу с «Амкаром» — она будет очень важна для нас после двух обидных поражений.

— Как обстановка в команде? Подружились с кем-то из динамовцев?

— Очень жаль, но никто не говорит по-французски. А близко общаюсь с другими новичками — Шуньичем и Вандерсоном. Хорошие ребята. Бечирай с Хольменом тоже. По-русски пока не говорю, поэтому с местными футболистами разговаривать тяжелее.

— Вы в России уже несколько месяцев. Что больше всего удивило?

— Знаете, я живу в пяти минутах от базы — не успел особо насмотреться на вашу страну. Самое удивительное? Пробки. Это просто ужас. Вообще Москва — хороший город, если бы не эта проблема.

23 июля. Химки. «Динамо» — «Урал» — 0:1. Столкновение Самба СОУ (№ 27) с одноклубником Себастьяном ХОЛЬМЕНОМ. Фото Александр ФЕДОРОВ, «СЭ».

ВЫБРАЛ «КАЙСЕРИСПОР» ВМЕСТО «КУБАНИ»

— В Турции вы играли с Веллитоном. Каким он стал?

— Очень сильно изменился. Такой же суперзабивной форвард, каким вы его знаете, но повзрослел — теперь ему интересен только футбол. Да, Веллитон — парень с характером. Но это надо понять и принять. Вне зависимости от поведения остается классным футболистом — забивал по 12−13 мячей в сезоне.

— Он был лидером в раздевалке?

— Веллитон — не тот, кто станет зачитывать мотивационные речи перед матчем. Но в «Кайсериспоре» был нашим лучшим форвардом, и мы его ценили.

— В России бразилец славился своей любовью к ночной жизни.

— В Турции такого не происходило. Кайсери — маленький городок. Там и клубов-то нет (смеется). Это вам не Москва. Мы разговаривали с ним о России, он советовал приехать сюда, говорил, что Москва очень хороший город. Рассказал мне немного о людях, пробках и холоде.

— Были другие варианты кроме «Динамо»?

— В России — нет. Но мной интересовалось другое «Динамо». Загребское. А раньше на меня выходила «Кубань». В 2015 году. Тогда в «Краснодар» уходил Шарль Каборе, и ему искали замену. Но я выбрал «Кайсериспор».