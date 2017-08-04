Зафиксирует ли Вилков третий разгром «Спартака» в Санкт-Петербурге?

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1-й раз встретятся в качестве главных тренеров в рамках высшего дивизиона Виктор Гончаренко и Курбан Бердыев. Белорус работает в России пятый сезон. Но еще ни разу его команда не играла с командой двукратного чемпиона премьер-лиги.

1 гол на двоих пропустили в первых трех турах «Уфа» и «Ахмат», которые встретятся в субботу в столице Башкирии. Грозненцы не позволили соперникам отличиться ни разу, а вратаря уфимцев Беленова огорчил только партнер по команде Табидзе.

2 матча «Зенита» и «Спартака» в Санкт-Петербурге судила бригада Михаила Вилкова. Обе игры завершились крупными победами хозяев: 5:0 — в 2012-м и 5:2 — в 2016-м. В Москве Вилков зафиксировал ничью — 1:1.

3-е противостояние тренеров из одной страны дальнего зарубежья состоится в Санкт-Петербурге, где померятся силами итальянские специалисты Роберто Манчини и Массимо Каррера. В 2003 году «Зенит» Властимила Петржелы победил «Динамо» Ярослава Гжебика (2:0), а в сезоне-2012/13 бело-голубые под руководством Дана Петреску одолели «Мордовию» Доринела Мунтяну (3:1).

3 гола в десяти последних гостевых встречах против «Динамо» забили футболисты «Амкара» (+0=5−5, мячи 15−3). Причем в трех последних поединках бело-голубые не пропускали (+2=1−0, мячи 7−0).

4 раза Дзюба играл против «Спартака» после смены красно-белых цветов на сине-бело-голубые. В этих встречах «Зенит» набрал семь очков (+2=1−1, мячи 12−8), а форвард сборной России неизменно отмечался забитым голом.

6 пенальти было назначено в первых трех турах чемпионата России, и ни разу вратари не сумели выиграть дуэль. Дважды 11-метровыми были наказаны соперники ЦСКА, по разу их выполняли «Ахмат», «Рубин», «Спартак» и «Урал».

7 раз в истории команды начинали чемпионат России с трех сухих побед. До «Ахмата» таким образом стартовали «Спартак» (1997, 1999), «Крылья Советов» (1997, 2001) и ЦСКА (2002, 2015/16). Причем только «Крылья"-2001 и ЦСКА-2015/16 продлили успешную серию в четвертом туре.

8-й гол за «Уфу» забил в матче третьего тура Игбун, став лучшим бомбардиром башкирского клуба в премьер-лиге. Нигериец обошел по числу мячей бразильца Марсинью и Стоцкого.

9 матчей составляет безвыигрышная серия «Анжи» в противостоянии с «Ростовом» (+0=5−4, мячи 5−10). В последний раз махачкалинцы победили дончан в мае 2011 года, когда голом с пенальти отметился Роберто Карлос.

9 очков набрал в трех турах «Локомотив» (мячи 5−1), установив клубный рекорд старта в чемпионате. Даже в чемпионские годы команда Юрия Семина начинала слабее. После трех туров в сезоне-2002 железнодорожники имели семь очков, а в сезоне-2004 — пять.

11 побед одержал ЦСКА в 15 домашних матчах против «Рубина» (+11=2−2, мячи 27−8). Последний раз казанцы побеждали красно-синих на выезде в ноябре 2011 года (2:1).

12 матчей в рамках премьер-лиги не может победить «Динамо» (+0=2−10, мячи 5−25). Москвичи не выигрывают с 19 марта 2016 года, когда удар Бечирая принес им гостевой успех с «Уфой» (1:0).

16 официальных матчей провел «Амкар» в 2017 году (+1=5−10, мячи 9−20). Пермяки переиграли только «Зенит» (1:0), а в десяти встречах не сумели забить. Более того, в девяти последних поединках команда Гаджи Гаджиева набрала одно очко при одном голе (+0=1−8, мячи 1−9).

17 побед в очном противостоянии в рамках чемпионата России одержали «Зенит» и «Спартак» (+17=12−17, мячи 75−70 в пользу питерцев). Если сине-бело-голубые выиграют у в воскресном матче, то станут третьим клубом (после ЦСКА и «Уфы») с положительным балансом встреч с красно-белыми.

25 пенальти в чемпионатах России реализовал Натхо. Уже следующий точный 11-метровый позволит израильтянину сравняться с Кириченко и Карякой, делящими второе место в списке лучших пенальтистов в истории турнира. Лидер Веретенников отличился 30 раз.

45 мячей забили друг другу «Зенит» и «Спартак» за последние пять лет. При этом в Санкт-Петербурге хозяева победили в четырех встречах из пяти, отметившись 18 голами при шести пропущенных.

350-й матч в высшем дивизионе может провести в Санкт-Петербурге Самедов. Полузащитник «Спартака» станет 14-м футболистом, достигшим юбилейной отметки. Рекорд принадлежит Игнашевичу 465 игр.

457 минут «Рубин» не может забить в ворота ЦСКА в рамках чемпионата России. После того как Гекдениз Карадениз принес казанцам три очка в августе 2014 года (2:1), армейцы одержали четыре сухие победы при одной нулевой ничьей (мячи 7−0).