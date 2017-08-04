Фурсенко: около 55 тысяч зрителей ожидается на матче «Зенита» и «Спартака»

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Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье. В четверг санкт-петербургская команда дома со счетом 0:1 уступила «Бней Иегуде» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы, однако вышла в следующую стадию турнира, поскольку неделей ранее на выезде одолела израильский клуб со счетом 2:0. Матч с «Бней Иегудой» в Санкт-Петербурге посетило 45 тысяч 670 зрителей, что стало рекордом посещаемости домашних игр «Зенита» в российской истории.

«Посещаемость очень порадовала, болельщики очень хорошо поддерживали команду, спасибо им. Уверен, что на “Спартаке” их будет еще больше, и поддержка будет даже лучше, хотя, вроде бы, куда уж лучше. Думаю, на матче со “Спартаком” будет около 55 тысяч человек», — сказал Фурсенко.

Максимальная вместимость стадиона «Санкт-Петербург», который открылся весной этого года, а в следующем примет матчи чемпионата мира, — 68 тысяч зрителей. Однако, по словам Фурсенко, все места пока задействовать невозможно. «68 тысяч быть не может, поскольку временные трибуны не лицензированы для матчей в чемпионате России. Плюс будет вырезка безопасности рядом с секторами, где разместятся болельщики «Спартака», — отметил президент «Зенита».