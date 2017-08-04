Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30581594/
4 августа 2017, 0:05 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Фурсенко: около 55 тысяч зрителей ожидается на матче «Зенита» и «Спартака»

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Около 55 тысяч зрителей стоит ожидать на матче четвертого тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и московским «Спартаком». Об этом ТАСС заявил президент санкт-петербургского клуба Сергей Фурсенко.

Фурсенко: около 55 тысяч зрителей ожидается на матче Зенита и Спартака - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье. В четверг санкт-петербургская команда дома со счетом 0:1 уступила «Бней Иегуде» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы, однако вышла в следующую стадию турнира, поскольку неделей ранее на выезде одолела израильский клуб со счетом 2:0. Матч с «Бней Иегудой» в Санкт-Петербурге посетило 45 тысяч 670 зрителей, что стало рекордом посещаемости домашних игр «Зенита» в российской истории.

«Посещаемость очень порадовала, болельщики очень хорошо поддерживали команду, спасибо им. Уверен, что на “Спартаке” их будет еще больше, и поддержка будет даже лучше, хотя, вроде бы, куда уж лучше. Думаю, на матче со “Спартаком” будет около 55 тысяч человек», — сказал Фурсенко.

Максимальная вместимость стадиона «Санкт-Петербург», который открылся весной этого года, а в следующем примет матчи чемпионата мира, — 68 тысяч зрителей. Однако, по словам Фурсенко, все места пока задействовать невозможно. «68 тысяч быть не может, поскольку временные трибуны не лицензированы для матчей в чемпионате России. Плюс будет вырезка безопасности рядом с секторами, где разместятся болельщики «Спартака», — отметил президент «Зенита».

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Агент Ригони сегодня прилетит в Санкт-Петербург

Агент Ригони сегодня прилетит в Санкт-Петербург

Хуан Крус Ольер, представитель полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, сообщил корреспонденту «СЭ», что в четверг днем прилетит в Санкт-Петербург для завершения сделки по переходу хавбека в «Зенит».
Еще 7 новостей  Все новости

"Краснодар" обыграл "Люнгбю" и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы

"Пари Сен-Жермен" объявил о переходе Неймара

Коу: ВФЛА продвинулась к восстановлению членства в IAAF, но впереди еще много работы

"Краснодар" обыграл "Люнгбю" и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы

"Пари Сен-Жермен" объявил о переходе Неймара