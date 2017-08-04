Фурсенко: Вопрос ухода Дзюбы из «Зенита» не обсуждается
МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. «Зенит» не обсуждает вопрос о возможном уходе нападающего Артема Дзюба в другую команду. Об этом ТАСС заявил президент
санкт-петербургского футбольного клуба Сергей Фурсенко.
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Ранее в СМИ появилась информация, что Дзюбу намерен взять в аренду московский «Локомотив».
«Артем Дзюба — наш футболист. Пока этот вопрос [ухода игрока из команды] не обсуждается», — сказал Фурсенко.
Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году, а до этого выступал за московский «Спартак», «Томь» и «Ростов». За
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