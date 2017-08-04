Фурсенко: Вопрос ухода Дзюбы из «Зенита» не обсуждается

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Ранее в СМИ появилась информация, что Дзюбу намерен взять в аренду московский «Локомотив».

«Артем Дзюба — наш футболист. Пока этот вопрос [ухода игрока из команды] не обсуждается», — сказал Фурсенко.