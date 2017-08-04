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4 августа 2017, 1:00 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Фурсенко: Вопрос ухода Дзюбы из «Зенита» не обсуждается

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. «Зенит» не обсуждает вопрос о возможном уходе нападающего Артема Дзюба в другую команду. Об этом ТАСС заявил президент санкт-петербургского футбольного клуба Сергей Фурсенко.

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Ранее в СМИ появилась информация, что Дзюбу намерен взять в аренду московский «Локомотив».

«Артем Дзюба — наш футболист. Пока этот вопрос [ухода игрока из команды] не обсуждается», — сказал Фурсенко.

Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году, а до этого выступал за московский «Спартак», «Томь» и «Ростов». За санкт-петербургскую команду он провел в различных турнирах 83 матча и забил 37 мячей.

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МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Около 55 тысяч зрителей стоит ожидать на матче четвертого тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и московским «Спартаком». Об этом ТАСС заявил президент санкт-петербургского клуба Сергей Фурсенко.
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