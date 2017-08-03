Семин намерен попросить руководство «Локомотива» провести встречу команды с болельщиками

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В субботу «Локомотив» сыграет против «СКА-Хабаровска» в матче четвертого тура чемпионата России, который пройдет в Москве на стадионе «Локомотив» (начало — в 20:00 мск).

«В ближайшее время я попрошу руководство, чтобы мы встретились с болельщиками. Прошел этап, мы должны послушать друг друга, узнать, что они [болельщики] от нас хотят, чего мы от них хотим. Данная встреча крайне необходима, мы давно не встречались с болельщиками», — сказал Семин.

После третьего тура «Локомотив» имеет в своем активе девять очков.

«Лидерство в чемпионате добавляет нам уверенности, но нужно понимать, что это еще и ответственность. Я бы не сказал, что три игры были простыми, а предстоящая будет еще сложнее. “СКА-Хабаровск” завоевал в переходных матчах право выступать в высшем дивизионе. В матче с “Зенитом” они ничуть не уступали, разве что не хватило индивидуального мастерства», — сказал Семин.