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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30580225/
3 августа 2017, 20:47 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Урал» и «Зенит» рассудит Галимов, «Спартак» и «Арсенал» — Куликов

Назначены арбитры на матчи 5-го тура российской Премьер-Лиги, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Встречу между «Уралом» и «Зенитом» будет обслуживать Роман Галимов из Улан-Удэ, а на матч «Спартак» — «Арсенал» назначен Сергей Куликов из Саранска.

8 августа (вторник)

«СКА-Хабаровск» — «Анжи»: судья — Алексей Матюнин (Москва);

«Амкар» — «Уфа»: судья — Игорь Федотов (Москва);.

9 августа (среда)

«Урал» — «Зенит»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ);

«Тосно» — ЦСКА: судья — Евгений Турбин (Дмитров);

«Спартак» — «Арсенал»: судья — Сергей Куликов (Саранск);

«Ростов» — «Динамо»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);

«Рубин» — «Локомотив»: судья — Алексей Сухой (Люберцы);.

10 августа (четверг)

«Ахмат» — «Краснодар»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
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