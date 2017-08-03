«Урал» и «Зенит» рассудит Галимов, «Спартак» и «Арсенал» — Куликов
Назначены арбитры на матчи 5-го тура российской
Премьер-Лиги, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
Встречу между «Уралом» и «Зенитом» будет обслуживать Роман Галимов из
8 августа (вторник)
«СКА-Хабаровск» — «Анжи»: судья — Алексей Матюнин (Москва);
«Амкар» — «Уфа»: судья — Игорь Федотов (Москва);.
9 августа (среда)
«Урал» — «Зенит»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ);
«Тосно» — ЦСКА: судья — Евгений Турбин (Дмитров);
«Спартак» — «Арсенал»: судья — Сергей Куликов (Саранск);
«Ростов» — «Динамо»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);
«Рубин» — «Локомотив»: судья — Алексей Сухой (Люберцы);.
10 августа (четверг)
«Ахмат» — «Краснодар»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
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