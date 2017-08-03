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3 августа 2017, 16:39 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Рубин» арендовал исландского футболиста «Фулхэма» Сигурдссона

ТАСС, 3 августа. Исландский защитник английского «Фулхэма» Рагнар Сигурдссон перешел в «Рубин» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Соглашение с 31-летним защитником рассчитано до конца сезона-2017/18. Увеличить
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Соглашение с 31-летним Сигурдссоном рассчитано до конца сезона-2017/18.

В прошедшем сезоне в составе лондонского «Фулхэма», выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Англии, футболист провел 18 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав одну голевую передачу.

Сигурдссон выступал за «Краснодар» с 2014 по 2016 год. В составе клуба он стал бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2014/15.

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