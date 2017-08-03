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3 августа 2017, 16:09 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Дата первого матча на «Ростов Арене» не определена

Губернатор Ростовской области Василий Голубев во время осмотра строящейся «Ростов Арены» сообщил, что дата первого матча пока не определена.

Губернатор Ростовской области Василий <span class=error>Голубев</span> во время осмотра строящейся Ростов Арены сообщил что дата первого матча пока не определена. Увеличить
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По его словам, это зависит от темпов окончания строительства стадиона.

— У нас есть желание провести первый матч уже в ноябре, если для этого будет возможность, — сказал Голубев. — Но для этого потребуется завершить строительные и отделочные работы на месяц с лишним раньше планируемого, ибо по контракту арена должна быть сдана только в декабре. Будем смотреть по ситуации — насколько успеем и на самой арене, и на пристадионной территории. Если вдруг не успеем, то у нас просто появится пара лишних месяцев на приведение «Ростов Арены» в идеальное состояние, и тогда первый матч проведем весной.

У «Ростова» в ноябре запланировано два домашних матча — предварительно они назначены на 19 и 26 ноября, когда в Ростове уже могут быть морозы. Помимо готовности стадиона и территории вокруг него, на решение могут повлиять и иные факторы — ноябрьские или мартовские матчи могут представлять опасность для только что взошедшей на арене травы.

Почти все сиденья на новой арене будут синими. Исключение составит пояс лож между верхним и нижним ярусами, где кресла будут красными. Кроме того, из желтых кресел предполагается выложить надпись «Ростов» на восточной трибуне. Вместе с тем болельщики «Ростова» на интернет-гостевой уже выражают обеспокоенность по поводу неполного соответствия предполагаемой раскраски сидений нового стадиона желто-синим цветам клуба.

Василий Голубев также заявил, что решен вопрос с инвестициями в достройку крупнейшего проблемного объекта в ростовской программе подготовки к чемпионату мира — отеля Hyatt Regency. По словам губернатора, строительство должно завершиться к концу декабря. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО).

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