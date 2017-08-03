Дата первого матча на «Ростов Арене» не определена

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По его словам, это зависит от темпов окончания строительства стадиона.

— У нас есть желание провести первый матч уже в ноябре, если для этого будет возможность, — сказал Голубев. — Но для этого потребуется завершить строительные и отделочные работы на месяц с лишним раньше планируемого, ибо по контракту арена должна быть сдана только в декабре. Будем смотреть по ситуации — насколько успеем и на самой арене, и на пристадионной территории. Если вдруг не успеем, то у нас просто появится пара лишних месяцев на приведение «Ростов Арены» в идеальное состояние, и тогда первый матч проведем весной.

У «Ростова» в ноябре запланировано два домашних матча — предварительно они назначены на 19 и 26 ноября, когда в Ростове уже могут быть морозы. Помимо готовности стадиона и территории вокруг него, на решение могут повлиять и иные факторы — ноябрьские или мартовские матчи могут представлять опасность для только что взошедшей на арене травы.

Почти все сиденья на новой арене будут синими. Исключение составит пояс лож между верхним и нижним ярусами, где кресла будут красными. Кроме того, из желтых кресел предполагается выложить надпись «Ростов» на восточной трибуне. Вместе с тем болельщики «Ростова» на интернет-гостевой уже выражают обеспокоенность по поводу неполного соответствия предполагаемой раскраски сидений нового стадиона желто-синим цветам клуба.

Василий Голубев также заявил, что решен вопрос с инвестициями в достройку крупнейшего проблемного объекта в ростовской программе подготовки к чемпионату мира — отеля Hyatt Regency. По словам губернатора, строительство должно завершиться к концу декабря. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО).