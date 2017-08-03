Ригони, который близок к переходу в «Зенит», попрощался с «Индепендьенте»

В составе своего клуба он провёл 46 матчей и забил 15 мячей.

«Я с горечью покидаю великий клуб, за который выступал полтора года», — цитирует 24-летнего хавбека Mdzol.

Ранее в СМИ сообщалось, что если трансфер состоится, € 6,5 млн получит «Индепендьенте», € 3 млн — бывший клуб Ригони «Бельграно» и € 1 млн пойдёт на налоги и другие расходы. Также сообщается, что оплата должна быть проведена следующим образом: € 7 млн сейчас, € 2,5 млн — в июле 2018 года и € 1 млн в июле 2019-го.