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3 августа 2017, 15:57 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Ригони, который близок к переходу в «Зенит», попрощался с «Индепендьенте»

Полузащитник Эмилиано Ригони, который близок к тому, чтобы перейти в «Зенит», попрощался с «Индепендьенте».

В составе своего клуба он провёл 46 матчей и забил 15 мячей.

«Я с горечью покидаю великий клуб, за который выступал полтора года», — цитирует 24-летнего хавбека Mdzol.

Ранее в СМИ сообщалось, что если трансфер состоится, € 6,5 млн получит «Индепендьенте», € 3 млн — бывший клуб Ригони «Бельграно» и € 1 млн пойдёт на налоги и другие расходы. Также сообщается, что оплата должна быть проведена следующим образом: € 7 млн сейчас, € 2,5 млн — в июле 2018 года и € 1 млн в июле 2019-го.

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Хуан Крус Ольер, представитель полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, сообщил корреспонденту «СЭ», что в четверг днем прилетит в Санкт-Петербург для завершения сделки по переходу хавбека в «Зенит».
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