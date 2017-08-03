Фернандо Кавенаги: Не могу поверить, что я бывший футболист

КИТИ ИЗ ПАМПАСОВ

Полгода он жил с семьей в Марбелье, но апартаменты на берегу Средиземного моря не стали для него вторым домом. Фернандо вернулся в городок О́Брайен, затерянный в пампасах провинции Буэнос-Айрес. Уличные игры, бег босиком и катание на лошади — три главных развлечения детства, которыми сегодня он наслаждается со своими детьми. А еще уплетает любимые равиоли с соусом сальса от бабушки Нормы. Как и прежде, здесь его ласково называют Кити.

— На первый взгляд в Марбелье все было прекрасно, — вспоминает капитан «Ривер Плейта» в победном Кубке Либертадорес-2015. — Мы ощущали комфорт и безопасность. Но моя родина — Аргентина. Друзья, привычки звали обратно. Мои старшие детишки сказали, что хотят домой. Видя их мордашки, заплаканные глаза, мы переглянулись с женой и сошлись во мнении: возвращаемся в О́Брайен.

Желание восьмилетнего Бенхамина, шестилетней Софии оказалось решающим. Годовалая Анна, конечно же, согласилась. И вот Кавенаги, на тот момент уже решивший завязать с футболом, вместе с верной спутницей Соледад в очередной раз собирает чемоданы.

Россия, Франция, Испания, Бразилия, Мексика, Кипр… Сколько раз им приходилось делать это за время карьеры, которая и сейчас должна была продолжаться. Артроскопия, проведенная более года назад с целью реанимировать хрящи его правого колена, была отчаянной попыткой вернуть форварда в большой футбол. Но — не случилось. Сейчас, в 33, он осваивает новую жизнь.

«ПОРВАЛ СВЯЗКИ И ЕЩЕ КУЧУ ВСЕГО»

— Все еще не могу поверить, что я бывший футболист, — признается Кави. — С одной стороны, давно осознал: пора завершать карьеру. С другой — очень нелегко. Всю жизнь занимаешься любимым делом, отдаешься ему со всей страстью. А потом оно внезапно заканчивается. Клянусь вам, это тяжело.

— Когда решили расстаться с футболом?

— Честно говоря, поиграть еще немного было бы здорово. На Кипре я провел яркий сезон (забил за АПОЭЛ 19 голов в 18 матчах чемпионата. — Прим. ред.), мои аппетиты были высоки. Но травма колена, полученная в апреле прошлого года, осложнила ситуацию, вызвала остеохондрит менисков. Я не мог вернуться на прежний уровень. Прилагал все усилия, меня оперировали, восемь месяцев я восстанавливался, но — все тщетно. Сколько бы ни говорил себе «хочу играть! хочу играть!», выходил побегать и убеждался: состояние уже не то.

— Колено по-прежнему болит, мешает вести нормальную жизнь?

— Да. Иду поиграть в паддл (большой теннис деревянной ракеткой. — Прим. ред.), делаю рывок, и вскоре колено становится горячим. Все началось во Франции с моей серьезной травмы (в марте 2009 года Фернандо столкнулся с вратарем «Тулузы» Седриком Каррассо. — Прим. ред.). После этого мое тело никогда уже не было готово на сто процентов. А ведь это было мое время — я адаптировался в Европе, являлся голеадором «Бордо», который в том сезоне выиграл чемпионат. Меня признали лучшим легионером турнира — выше бразильца Жуниньо из «Лиона». Я боролся за звание лучшего бомбардира лиги вместе с Бензема из «Лиона» и Жиньяком из «Тулузы». Увы, пришлось пропустить 12 последних туров чемпионата. Я порвал заднюю крестообразную связку, внутренние связки и еще целую кучу всего… И никогда, никогда больше не был готов на сто процентов.

— Сегодня как часто гоняете мяч?

— Оооочень редко. Почти никогда. И дело не только в ограничениях, связанных с коленом. Не хочу недоразумений. «Смотри, какого пинка я отвесил Кавенаги!» — услышал как-то. Да, такое бывает. Мы очень страстные, всегда откуда-нибудь возьмется эта случайная ножка. И, по правде говоря, у меня нет желания переживать подобные вещи. Достаточно наслушался их в профессиональном футболе. Если рядом непроверенные люди, не выхожу на поле.

«ТЫ ЗАГУБИЛ ТАКОЙ МОМЕНТ, ОСЕЛ»

— Меньшее внимание прессы сделало вас более счастливым?

— Я уже не такой, как прежде. Когда в бытность футболистом проигрывал, потом не мог выйти на улицу. Сегодня больше не несу ответственность за то, что происходит на поле. Люди могут узнать тебя по былым заслугам, но фразы «ээээх, ты не бежал», «ээээх, ты не играл» или «ты загубил такой момент, осел» остались в прошлом. Теперь жизнь куда более спокойная.

— Чувствуете облегчение?

— Да. Есть вещи, которые изрядно надоедают в твоей профессии. Семья переживает, ей это причиняет боль. Давление СМИ становится настоящим испытанием, ведь для них нет лимитов, не спасется никто. Раньше я упустил столько счастливых моментов со своими детьми. Сейчас наверстываю упущенное: каждое утро встаю в 6:30 и отвожу их в школу. После школы веду Бенхамина в футбольную секцию, Софию — кататься на роликах.

— Как реагируют прохожие, встречая вас на улице?

— От болельщиков «Ривера» я всегда получал много любви. Вместе с тем случались не самые приятные моменты с фанатами «Боки». Думаю, люди в основном ценят мое решение, как и решение Чори (Алехандро Домингеса. — Прим. ред.) вернуться в «Ривер», чтобы помочь клубу снова подняться в высший дивизион. «Послушай, я болею за “Боку”, но с уважением отношусь к твоим поступкам. Ты не сукин сын и вызываешь симпатию», — так мне говорят.

— Чем планируете заниматься в ближайшем будущем?

— Я занят развитием своей линии спортивной одежды (FC9 фирмы Netshoes. — Прим. ред.), очень нравится опыт работы комментатором ESPN. Мой фонд помогает детям. Не нужно далеко ехать, чтобы увидеть ребятишек, которым необходимы обувь, школьные принадлежности, теплые вещи. Наш статус «знаменитостей» здесь как нельзя кстати, мы обязаны использовать этот шанс. Также посещаю тренерские курсы, хотя свою работу в футболе вижу с другой стороны. Мне больше по душе спортивный менеджмент.

— Лишь четыре игрока в 116-летней истории «Ривера» удостоились прощального матча: Норберто Алонсо, Энцо Франческоли, Ариэль Ортега и вы. Ощущаете себя идолом?

— Не знаю. Оказаться среди таких имен видится мне некоторым преувеличением. Это слишком. Я о таком и не мечтал. Болельщики «Ривера» потрясли меня, раскупив билеты за 24 часа! Не считаю тот матч прощанием. В моих планах быть рядом с «Ривером» всю оставшуюся жизнь.

Фернандо КАВЕНАГИ

НАПАДАЮЩИЙ

РОДИЛСЯ 21 сентября 1983 года в О’Брайене, Аргентина.

КАРЬЕРА: выступал за «Ривер Плейт» (2001−2004, 2011−2012, 2014−2015), московский «Спартак» (2004−2007), французский «Бордо» (2007−2010), испанские «Мальорку» (2010) и «Вильярреал» (2012−2013), бразильский «Интернасьонал» (2011), мексиканскую «Пачуку» (2013), кипрский АПОЭЛ (2015−2016).

ДОСТИЖЕНИЯ: четырехкратный чемпион Аргентины, чемпион Франции, двукратный обладатель Кубка французской лиги и Суперкубка Франции, чемпион Кипра, обладатель Южно-американского кубка и Суперкубка Южной Америки, обладатель Кубка Либертадорес, чемпион Южной Америки в возрастной категории «до 20 лет».

ЗА СБОРНУЮ АРГЕНТИНЫ провел 4 матча.

ЦИФРА

$10,7 МЛН ЗАПЛАТИЛ «СПАРТАК» «РИВЕР ПЛЕЙТУ» ЗА КАВЕНАГИ ЛЕТОМ 2004 ГОДА.