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3 августа 2017, 14:56 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

В ближайшее время Акинфеев пройдет медобследование

Как сообщили «СЭ» в пресс-службе ПФК ЦСКА, в ближайшее время вратарь армейцев Игорь Акинфеев пройдет процедуру МРТ в оной из московских клиник.

Как сообщили СЭ в пресс-службе ПФК ЦСКА в ближайшее время вратарь армейцев Игорь Акинфеев пройдет процедуру МРТ в оной из московских клиник. Увеличить
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Это связано с тем, что в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против греческого АЕК (1:0, который состоялся в среду) голкипер получил сильный ушиб левого колена.

Состояние 31-летнего футболиста станет понятно по результатам обследования. (Вячеслав КОРОТКИН).

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