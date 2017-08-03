В ближайшее время Акинфеев пройдет медобследование

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Это связано с тем, что в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против греческого АЕК (1:0, который состоялся в среду) голкипер получил сильный ушиб левого колена.

Состояние 31-летнего футболиста станет понятно по результатам обследования. (Вячеслав КОРОТКИН).