В ближайшее время Акинфеев пройдет медобследование
Как сообщили «СЭ» в
пресс-службе ПФК ЦСКА, в ближайшее время вратарь армейцев Игорь Акинфеев пройдет процедуру МРТ в оной из московских клиник.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Это связано с тем, что в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против греческого АЕК (1:0, который состоялся в среду) голкипер получил сильный ушиб левого колена.
Состояние 31-летнего футболиста станет понятно по результатам обследования. (Вячеслав КОРОТКИН).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter