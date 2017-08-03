Вице-президент ФК «Спартак»: Аренда Пашалича позволила клубу качественно укрепить состав
МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Арендованный московским «Спартаком» у «Челси» хорватский полузащитник Марио Пашалич позволит качественно укрепить состав команды. Об этом ТАСС рассказал
вице-президент красно-белых Наиль Измайлов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Аренда Пашалича позволит качественно укрепить состав команды. Клуб ведет трансферную деятельность в соответствии с пожеланиями тренерского штаба. Мы очень рады, что Марио в течение нынешнего сезона будет выступать в нашей команде», — сказал Измайлов.
Пашалич перешел в «Челси» в июле 2014 года из хорватского «Хайдука». За английский клуб футболист не провел ни одного матча и играл в аренде в испанском «Эльче» (в сезоне-2014/15), «Монако» (2015/16) и итальянском «Милане» (2016/17).
В составе миланского клуба он сыграл 27 матчей, забил пять голов и стал обладателем Суперкубка Италии. За сборную Хорватии игрок принял участие в двух матчах.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter