Вице-президент ФК «Спартак»: Аренда Пашалича позволила клубу качественно укрепить состав

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«Аренда Пашалича позволит качественно укрепить состав команды. Клуб ведет трансферную деятельность в соответствии с пожеланиями тренерского штаба. Мы очень рады, что Марио в течение нынешнего сезона будет выступать в нашей команде», — сказал Измайлов.

Пашалич перешел в «Челси» в июле 2014 года из хорватского «Хайдука». За английский клуб футболист не провел ни одного матча и играл в аренде в испанском «Эльче» (в сезоне-2014/15), «Монако» (2015/16) и итальянском «Милане» (2016/17).

В составе миланского клуба он сыграл 27 матчей, забил пять голов и стал обладателем Суперкубка Италии. За сборную Хорватии игрок принял участие в двух матчах.