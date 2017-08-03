Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30576511/
3 августа 2017, 14:51 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Вице-президент ФК «Спартак»: Аренда Пашалича позволила клубу качественно укрепить состав

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Арендованный московским «Спартаком» у «Челси» хорватский полузащитник Марио Пашалич позволит качественно укрепить состав команды. Об этом ТАСС рассказал вице-президент красно-белых Наиль Измайлов.

По словам Наиля Измайлова клуб ведет трансферную деятельность в соответствии с пожеланиями тренерского штаба. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Аренда Пашалича позволит качественно укрепить состав команды. Клуб ведет трансферную деятельность в соответствии с пожеланиями тренерского штаба. Мы очень рады, что Марио в течение нынешнего сезона будет выступать в нашей команде», — сказал Измайлов.

Пашалич перешел в «Челси» в июле 2014 года из хорватского «Хайдука». За английский клуб футболист не провел ни одного матча и играл в аренде в испанском «Эльче» (в сезоне-2014/15), «Монако» (2015/16) и итальянском «Милане» (2016/17).

В составе миланского клуба он сыграл 27 матчей, забил пять голов и стал обладателем Суперкубка Италии. За сборную Хорватии игрок принял участие в двух матчах.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с московским "Динамо" 3 сентября

СМИ: Испанская футбольная лига не приняла деньги за трансфер Неймара

Федерация гандбола России объявила о создании московского клуба "Спартак"

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с московским "Динамо" 3 сентября

СМИ: Испанская футбольная лига не приняла деньги за трансфер Неймара