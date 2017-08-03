Пашалич будет выступать в «Спартаке» под 50-м номером
Полузащитник Марио Пашалич, который на правах аренды перешёл в «Спартак» из «Челси», будет выступать за столичный клуб под номером 50.
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22-летний футболист уже посетил базу
Арендное соглашение футболиста с московским клубом будет действовать с 4 августа 2017 года до 30 июня 2018 года. В прошлом сезоне Пашалич был арендован «Миланом». Полузащитник провёл за итальянскую команду 27 матчей и забил 5 голов. В составе клуба Марио выиграл Суперкубок Италии (2016).
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