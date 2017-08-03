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3 августа 2017, 14:43 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Пашалич будет выступать в «Спартаке» под 50-м номером

Полузащитник Марио Пашалич, который на правах аренды перешёл в «Спартак» из «Челси», будет выступать за столичный клуб под номером 50.

Полузащитник <span class=error>Марио</span> <span class=error>Пашалич</span> который на правах аренды перешёл в Спартак из <span class=error>Челси</span> будет выступать за столичный клуб под номером 50. Увеличить
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22-летний футболист уже посетил базу красно-белых в Тарасовке, где познакомился с командой и даже успел потренироваться.

Арендное соглашение футболиста с московским клубом будет действовать с 4 августа 2017 года до 30 июня 2018 года. В прошлом сезоне Пашалич был арендован «Миланом». Полузащитник провёл за итальянскую команду 27 матчей и забил 5 голов. В составе клуба Марио выиграл Суперкубок Италии (2016).

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Вице-президент ФК «Спартак»: Аренда Пашалича позволила клубу качественно укрепить состав

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Арендованный московским «Спартаком» у «Челси» хорватский полузащитник Марио Пашалич позволит качественно укрепить состав команды. Об этом ТАСС рассказал вице-президент красно-белых Наиль Измайлов.
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