«Амкар» оштрафовали на 10 тыс. руб. в матче с «Ростовом»
Глава
контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о том, что пермский «Амкар» оштрафован на 10 тыс. руб. в связи с отсутствием в гостевом секторе трёх рядов сидений, что является нарушением регламента РФПЛ.
Кроме того, главный тренер «Ростова» Леонид Кучук выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи, за это он оштрафован на 20 тыс. руб.
Напомним, матч состоялся 30 июля в Перми, где со счётом 0:1 победил «Ростов».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter