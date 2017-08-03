«Амкар» оштрафовали на 10 тыс. руб. в матче с «Ростовом»

Кроме того, главный тренер «Ростова» Леонид Кучук выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи, за это он оштрафован на 20 тыс. руб.

Напомним, матч состоялся 30 июля в Перми, где со счётом 0:1 победил «Ростов».