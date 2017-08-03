Кристиан Нобоа: Орлов говорит, что я не хуже Глушакова? Игры покажут

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МНЕ ВСЕ РАВНО, ЧТО ГОВОРИТ СЕЛЮК

— Наверняка сильно жалели о том, что в последнем туре прошлого сезона вступили в потасовку с игроком «Оренбурга», получив за это двухматчевую дисквалификацию?

— Конечно, всегда неприятно пропускать старт сезона. Тем более, когда ты переходишь в новую команду, да еще такую, как «Зенит»! Но тут уже ничего не поделаешь, так получилось. Я, кстати, в любом случае не смог бы сыграть в первых двух турах.

— Почему?

— Получил травму голеностопа. Довольно долго восстанавливался. Лишь недавно вернулся к полноценным нагрузкам, готов работать на 100 процентов. Боль наконец-то ушла.

— Значит, готовы сыграть с «Бней-Иегудой»?

— Да. Никаких противопоказаний от врача нет. Я же был в заявке на игру с «Тосно». Чувствую себя хорошо. Дальше уже решает тренер.

— Но как теперь пробиться в состав? Кузяев и Паредес пока не дают шансов усомниться в своем классе.

— Я рад, что «Зенит» побеждает. Это самое главное, честное слово. Тренер же имеет определенный выбор футболистов, может ротировать состав. Очень серьезная конкуренция, но я к ней готов. Не первый раз оказываюсь в такой ситуации. Понимаю, что последнее слово здесь за Манчини. Мне же остается работать на тренировках, доказывать свое право на место в составе и ждать своего шанса.

— Часто ли общались с Манчини в последнее время?

— Один раз. Он интересовался моим восстановлением после травмы. Спрашивал, как себя чувствую.

— Его тренировки принципиально отличаются от занятий Бердыева?

— Здесь все по-другому. Если Бердыев делал упор на тактику, то у Манчини, помимо тактики, много беговой работы. Это два очень серьезных специалиста.

— Ваш переход в «Зенит» многие до сих пор так и не поняли. Часто, например, вспоминают другого экс-игрока «Ростова» Ивана Новосельцева, который так в Питере и не заиграл…

— Меня не пугает этот пример. Уверен в себе. Если буду хорош на тренировках, обязательно получу свой шанс. А самое главное — рад за команду. Если «Зенит» выигрывает, почему я должен грустить?

— Вы лукавите. Сложно поверить, что смиритесь с ролью запасного.

— Ну… Важно не тот, кто начинает сезон в составе, а тот, кто заканчивает (смеется). Впереди еще много игр.

— А вот известный агент Дмитрий Селюк уверен: Нобоа — не игрок уровня «Зенита».

— Каждый имеет право на свое мнение. Я для себя давно понял одну вещь: нужно не разговаривать, а стараться все время быть лучшим как на тренировках, так и на поле. А Селюк? Пусть говорит то, что думает. Мне все равно.

В «СПАРТАКЕ» НРАВЯТСЯ ПРОМЕС И САМЕДОВ

— Спрошу по-другому. Вы намерены доказать в «Зените», что не являетесь игроком только одного тренера — Бердыева?

— Я уже говорил, что Бердыев звал меня в «Рубин». Будь я игроком только одного тренера, не перешел бы в «Зенит». Я здесь, чтобы играть, а не просто сидеть в запасе. Просто на старте сезона вмешалась дисквалификация и моя травма…

— Сейчас уже можете сказать, что «Зенит» — команда без слабых мест?

— Если на каждую позицию претендуют по два-три человека, о чем тут еще говорить? Можно довольно спокойно набрать два состава из очень приличных футболистов.

— Видели матч «Спартака» с «Краснодаром»?

— Да, обе команды, считаю, играли хорошо. «Спартак» гораздо лучше реализовал свои моменты, потому и победил. Классный удар со штрафного получился у Фернанду.

— «Зениту» нужно опасаться такого «Спартака»?

— Сложно отрицать, что красно-белые провели очень приличный матч. До определенного момента «Краснодар» сопротивлялся, но в футболе порой один момент меняет все.

— Самый опасный игрок «Спартака»?

— Быстрая команда. Мне нравятся Промес и Самедов. Но у нас тоже мощная группа атаки.

— Геннадий Орлов не так давно сказал, что Нобоа точно не слабее Глушакова.

— Я всегда рад, когда специалисты про меня говорят хорошие, приятные вещи. Теперь остается доказать это на поле (улыбается). Игры покажут.

— Вы говорили, что «Спартаку» в прошлом сезоне часто везло. Второй год подряд так фартить уже не может?

— Не знаю, там хорошие футболисты и очень сильный тренер — Каррера. Но пока «Спартак» нельзя назвать однозначным фаворитом. Посмотрите, как например, играют «Локомотив», «Ахмат», «Краснодар» — тоже крепкий клуб. Ну и «Зенит» не забывайте (улыбается).

— Сейчас Кокорин — самая обсуждаемая фигура нашего чемпионата. Верите, что он наконец-то взялся за ум?

— Кокорин пашет на каждой тренировке, очень серьезно ко всему относится. В каждой игре есть моменты, он забивает. Ему не надо мешать, он на правильном пути.