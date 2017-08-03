Кристиан Нобоа: Орлов говорит, что я не хуже Глушакова? Игры покажут
Полузащитник «Зенита» — о пропущенном старте сезона, своих конкурентах, Кокорине, мнении агента Селюка и «Спартаке».
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МНЕ ВСЕ РАВНО, ЧТО ГОВОРИТ СЕЛЮК
— Наверняка сильно жалели о том, что в последнем туре прошлого сезона вступили в потасовку с игроком «Оренбурга», получив за это двухматчевую дисквалификацию?
— Конечно, всегда неприятно пропускать старт сезона. Тем более, когда ты переходишь в новую команду, да еще такую, как «Зенит»! Но тут уже ничего не поделаешь, так получилось. Я, кстати, в любом случае не смог бы сыграть в первых двух турах.
— Почему?
— Получил травму голеностопа. Довольно долго восстанавливался. Лишь недавно вернулся к полноценным нагрузкам, готов работать на 100 процентов. Боль
— Значит, готовы сыграть с «Бней-Иегудой»?
— Да. Никаких противопоказаний от врача нет. Я же был в заявке на игру с «Тосно». Чувствую себя хорошо. Дальше уже решает тренер.
— Но как теперь пробиться в состав? Кузяев и Паредес пока не дают шансов усомниться в своем классе.
— Я рад, что «Зенит» побеждает. Это самое главное, честное слово. Тренер же имеет определенный выбор футболистов, может ротировать состав. Очень серьезная конкуренция, но я к ней готов. Не первый раз оказываюсь в такой ситуации. Понимаю, что последнее слово здесь за Манчини. Мне же остается работать на тренировках, доказывать свое право на место в составе и ждать своего шанса.
— Часто ли общались с Манчини в последнее время?
— Один раз. Он интересовался моим восстановлением после травмы. Спрашивал, как себя чувствую.
— Его тренировки принципиально отличаются от занятий Бердыева?
— Здесь все
— Ваш переход в «Зенит» многие до сих пор так и не поняли. Часто, например, вспоминают другого
— Меня не пугает этот пример. Уверен в себе. Если буду хорош на тренировках, обязательно получу свой шанс. А самое главное — рад за команду. Если «Зенит» выигрывает, почему я должен грустить?
— Вы лукавите. Сложно поверить, что смиритесь с ролью запасного.
— Ну… Важно не тот, кто начинает сезон в составе, а тот, кто заканчивает (смеется). Впереди еще много игр.
— А вот известный агент Дмитрий Селюк уверен: Нобоа — не игрок уровня «Зенита».
— Каждый имеет право на свое мнение. Я для себя давно понял одну вещь: нужно не разговаривать, а стараться все время быть лучшим как на тренировках, так и на поле. А Селюк? Пусть говорит то, что думает. Мне все равно.
В «СПАРТАКЕ» НРАВЯТСЯ ПРОМЕС И САМЕДОВ
— Спрошу
— Я уже говорил, что Бердыев звал меня в «Рубин». Будь я игроком только одного тренера, не перешел бы в «Зенит». Я здесь, чтобы играть, а не просто сидеть в запасе. Просто на старте сезона вмешалась дисквалификация и моя травма…
— Сейчас уже можете сказать, что «Зенит» — команда без слабых мест?
— Если на каждую позицию претендуют по
— Видели матч «Спартака» с «Краснодаром»?
— Да, обе команды, считаю, играли хорошо. «Спартак» гораздо лучше реализовал свои моменты, потому и победил. Классный удар со штрафного получился у Фернанду.
— «Зениту» нужно опасаться такого «Спартака»?
— Сложно отрицать, что
— Самый опасный игрок «Спартака»?
— Быстрая команда. Мне нравятся Промес и Самедов. Но у нас тоже мощная группа атаки.
— Геннадий Орлов не так давно сказал, что Нобоа точно не слабее Глушакова.
— Я всегда рад, когда специалисты про меня говорят хорошие, приятные вещи. Теперь остается доказать это на поле (улыбается). Игры покажут.
— Вы говорили, что «Спартаку» в прошлом сезоне часто везло. Второй год подряд так фартить уже не может?
— Не знаю, там хорошие футболисты и очень сильный тренер — Каррера. Но пока «Спартак» нельзя назвать однозначным фаворитом. Посмотрите, как например, играют «Локомотив», «Ахмат», «Краснодар» — тоже крепкий клуб. Ну и «Зенит» не забывайте (улыбается).
— Сейчас Кокорин — самая обсуждаемая фигура нашего чемпионата. Верите, что он
— Кокорин пашет на каждой тренировке, очень серьезно ко всему относится. В каждой игре есть моменты, он забивает. Ему не надо мешать, он на правильном пути.
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