Пресс-служба «Локомотива» подтвердила, что переименование арены запланировано на 5 августа

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Ранее о том, что стадион будет переименован 5 августа, сообщила газета «Известия».

«Планируется, что 5 августа стадион обретет новое название — «РЖД Арена», — сказали ТАСС в пресс-службе московского клуба.

5 августа «Локомотив» проведет домашний матч чемпионата России со «СКА-Хабаровском», игра начнется в 20:00 (мск).

Стадион «Локомотив» был построен в 2002 году. Эти летом арена была модернизирована. Вместимость стадиона составляет 27 320 зрителей.