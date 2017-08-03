Пресс-служба «Локомотива» подтвердила, что переименование арены запланировано на 5 августа
МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/.
Пресс-служба футбольного клуба «Локомотив» подтвердила, что одноименный стадион в Черкизове планируется переименовать в «РЖД Арену» 5 августа накануне Дня железнодорожника.
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Ранее о том, что стадион будет переименован 5 августа, сообщила газета «Известия».
«Планируется, что 5 августа стадион обретет новое название — «РЖД Арена», — сказали ТАСС в
5 августа «Локомотив» проведет домашний матч чемпионата России со «СКА-Хабаровском», игра начнется в 20:00 (мск).
Стадион «Локомотив» был построен в 2002 году. Эти летом арена была модернизирована. Вместимость стадиона составляет 27 320 зрителей.
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