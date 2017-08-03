Паредес: Манчини и Спаллетти похожи, но с Роберто мы больше тренируемся

С первого матча стало понятно, что Леандро Паредес будет ключевой фигурой в «Зените» Роберто Манчини. Центральный полузащитник ведёт игру и делает больше всех передач в составе сине-бело-голубых. Аргентинский новичок — в центре внимания. Леандро дал интервью «Чемпионату» на базе петербургского клуба в Удельной. Отвечал на вопросы под аккомпанемент шуток своего друга Себастьяна Дриусси. 21-летний форвард подъехал на машине к скамейке, на которой расположился 23-летний хавбек, и периодически что-то выкрикивал на испанском, смеялся и сигналил. Новая аргентинская молодёжь «Зенита» — весёлая, озорная, обращающая на себя внимание не только на футбольном поле. Впрочем, Паредес не поддался настроению Дриусси и спокойно отвечал на вопросы в течение всех 20 минут нашей беседы.

«Пока летели в Хабаровск, играли в парчис»

— Как дался вам первый месяц в России?

— Пока мне и моей семье всё очень нравится. Чувствую себя комфортно и в «Зените», и в Петербурге.



— Самое страшное для легионеров РФПЛ — русская зима. Как будете готовиться к ней? Может, отправите семью в Аргентину на самые холодные месяцы?

— Слышал, насколько здесь будет холодно зимой (смеётся). Морально мы уже готовимся. Семья в любом случае останется со мной в Петербурге.



— Эсекьель Гарай уехал из России из-за жены. Сложно ли вам было уговорить супругу принять предложение «Зенита»?

— Нет, мы с женой легко решили этот вопрос. Она в первую же секунду сказала, что готова ехать в Россию. Главное, чтобы мы были вместе.

— Вы признавались, что жена знала о России больше вас. Откуда у неё такие познания?

— Когда я сказал ей, что есть возможность перейти в «Зенит», она тут же стала собирать информацию о Петербурге в Интернете. Так и узнала.



— Вы уже испытали на себе перелёт в Хабаровск и обратно. После этого приключения не пришла в голову мысль, что зря согласились на переезд в Россию?

— Нет. В полёте мы старались как-то убить время — чуть-чуть поспали, поиграли в парчис. На поле усталость, конечно, немного чувствовалась. Но все трудности перевесила наша победа.

— Другой необычный опыт — игра на арене «Санкт-Петербург» с закрытой крышей. Некоторые футболисты жаловались, что тяжело дышать. Вам было сложно?

— Мне под крышей игралось нормально. Никаких проблем.



— Как вам поддержка фанатов «Зенита» по сравнению с аргентинскими болельщиками и фанатами «Ромы»?

— Особой разницы я не вижу. Разве что очень приятно, что фанаты во время матча всё время поют, ни на минуту не останавливаются.

«Понимал, что в “Роме” я на уровне конкурентов»

— Петербургский клуб приглашал вас ещё год назад. Почему тогда отказались переходить в «Зенит»? И какими словами Роберто Манчини убедил вас сейчас?

— В прошлом году меня не отпустил Лучано Спаллетти. Да я и сам сомневался. Не жалею, что тогда остался, поскольку у меня получился очень хороший год в «Роме». Когда же позвонил Манчини, я сразу принял решение перейти в «Зенит».

— Понимаете, что вас видят лидером обновлённого «Зенита», той фигурой, вокруг которой будет строиться игра команды?

— Я этого не знал. Единственное, чего хочу, — ежедневно тренироваться, самосовершенствоваться, чтобы в день матча быть на уровне.



— Как вам играется на позиции глубинного плеймейкера? Существует мнение, что футболистам такого плана не очень комфортно, когда рядом с ними в центре действуют игроки типажа Даниэле Де Росси…

— Мне хорошо на этой позиции. Хотя есть куда прибавлять, ведь я только начинаю узнавать остальных футболистов «Зенита», и нам ещё нужно сыграться. Что касается Де Росси, то игра с ним, наоборот, очень сильна помогла. Здорово, когда рядом с тобой есть мастер отбора мяча.

— В «Роме» была высокая конкуренция в центре поля — Де Росси, Кевин Стротман, Раджа Найнгголан. Вы чувствовали, что не хуже их, а тренер должен вам больше доверять?

— Понимал, что нахожусь на их уровне, особенно после возвращения в «Рому» из аренды. Да я и сыграл практически столько же, сколько они.



— Как работалось с бывшим тренером «Зенита» Лучано Спаллетти? Возникали ли какие-то проблемы, учитывая, что у Спаллетти бывают конфликты с игроками?

— Нет, для меня это был спокойный год. Я доверял Спаллетти, а он доверял мне, так что благодарен тренеру.



— В чём Спаллетти с Манчини похожи и отличаются?

— В принципе у них одинаковое видение игры. Разве что с Манчини немного больше тренируемся. По эмоциональности они тоже похожи, оба любят поговорить с футболистами. Мы много разговариваем с тренером.



— В Италии вас сравнивали с Андреа Пирло, в Аргентине — с Хуаном Романом Рикельме. Вас самому какое сравнение больше по душе?

— Герой моего детства — Рикельме, поэтому я был счастлив, что меня сравнивают с ним. Но когда я перешёл в «Рому», мне поменяли позицию — поставили глубже в полузащиту. Отсюда и пошли сравнения с Пирло.



— Есть ли какой-то российский футболист, с которым вы бы хотели удостоиться сравнений?

— Честно говоря, я не готов никого назвать, поскольку не так хорошо знаю российский футбол. Мне нравятся мои товарищи по «Зениту».

«Сделаем в “Зените” сборную Аргентины»

— В воскресенье «Зенит» принимает «Спартак». Как будете готовиться к дерби? Выйдете на поле злым?

— Знаю, что это российское «эль класико». Перед игрой со «Спартаком» будет волнение, но мы подготовимся так, чтобы сыграть очень хорошо. Надеюсь, «Зенит» победит. Вообще, для меня самое крутое дерби — «Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт». Его нельзя сравнить ни с чем!



— В «Спартаке» в центре поля выступает Фернандо, которого многие считают ключевым игроком красно-белых. Известно, что бразильцы и аргентинцы не слишком любят друг друга. Значит ли, что градус вашего соперничества с Фернандо будет особенно высоким?

— Действительно, это противостояние чувствуется и на футбольном поле. Хотя лично у меня никогда не было проблем с бразильцами. А я ведь часто играл против них.



— Себастьян Дриусси рассказывал, что вы с ним дружите с детства. Вот только он выступал за «Ривер Плейт», а вы за «Боку Хуниорс». Конфликт интересов для двух друзей…

— Наша дружба началась, когда мы были ещё маленькими, она крепка, и футбол на неё никогда не влиял. Мы с Себастьяном жили в одном дворе, всего в пяти минутах друг от друга. Вместе играли, потом ходили в одну секцию по мини-футболу. Просто так получилось, что один из нас ушёл затем в «Ривер Плейт», а второй в «Боку Хуниорс».

— Помимо вас с Дриусси в «Зенит» перешёл аргентинский защитник Эмануэль Маммана. Насколько близко с ним знакомы?

— Я его знаю достаточно давно, мы пересекались в аргентинской сборной. Маммана — сильный центральный защитник, который умеет быстро возвращать мяч. Он принесёт большую пользу «Зениту». Думаю, Эмануэль легко адаптируется.

— Манчини интересовался у вас и Дриусси мнением о Маммане, когда организовывал этот трансфер?

— Да, тренер спрашивал, что нам известно о Маммане. Мы побеседовали, ответили на его вопросы.



— Слухи связывают с «Зенитом» ещё несколько ваших соотечественников, прежде всего Эмильяно Ригони из «Индепендьенте». Собираетесь здесь основать аргентинскую колонию?

— Ага, скоро сделаем в «Зените» сборную Аргентины (смеётся). Если серьёзно, то я надеюсь, что слухи про Ригони — правда. Это тоже очень хороший игрок.

«Путешествие в Аргентину? Лучше остаться в России»

— Не опасаетесь, что игра в чемпионате России закроет вам дорогу в сборную страны?

— При современных технологиях не составляет труда посмотреть матч любого чемпионата. Так что проблем быть не должно. Думаю, меня вызовут в сборную.



— Аргентина — не самая безопасная страна. Недавно мы делали материал про полузащитника Эмануэля Рейносо, которому прострелили колено при попытке ограбления. В вашей жизни не было подобных криминальных историй?

— В Аргентине есть как спокойные районы, так и такие, куда лучше не заходить (улыбается). Со мной никогда криминальных историй не случалось, хотя в детстве я жил в не самом спокойном районе. Со временем наша семья переехала уже в более безопасное место.

— Посоветуете российским туристам ехать в Аргентину?

— Лучше остаться в России (смеётся).



— Аргентинец может выбрать — Диего Марадона или Лионель Месси?

— Оба! Мне не нравится их сравнивать, поскольку и Марадона, и Месси сделали для нашей страны очень много.