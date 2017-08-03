ЦСКА проявляет интерес к бразильскому полузащитнику «Гамбурга» Уолесу

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Об интересе столичного клуба к 22-летнему футболисту сообщает немецкое издание Bild.



«Да, мы знаем об интересе, но конкретных предложений не получали», — сообщил спортивный директор «Гамбурга» Йенс Тодт.



Уолес перешёл в немецкий клуб из «Гремио» в январе 2017 года. Его трансферная стоимость по данным Transfermarkt оценивается в € 8 млн. Контракт футболиста с «Гамбургом» действует до 30 июня 2021 года.



В минувшем сезоне Уолес принял участие в девяти матчах «Гамбурга» в Бундеслиге и стал автором одного гола.