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3 августа 2017, 9:03 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА проявляет интерес к бразильскому полузащитнику «Гамбурга» Уолесу

Московский ЦСКА рассматривает возможность приобретения бразильского полузащитника «Гамбурга» Уолеса Соузы Силвы.

Московский ЦСКА рассматривает возможность приобретения бразильского полузащитника Гамбурга <span class=error>Уолеса</span> <span class=error>Соузы</span> <span class=error>Силвы</span>. Увеличить
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Об интересе столичного клуба к 22-летнему футболисту сообщает немецкое издание Bild.

«Да, мы знаем об интересе, но конкретных предложений не получали», — сообщил спортивный директор «Гамбурга» Йенс Тодт.

Уолес перешёл в немецкий клуб из «Гремио» в январе 2017 года. Его трансферная стоимость по данным Transfermarkt оценивается в € 8 млн. Контракт футболиста с «Гамбургом» действует до 30 июня 2021 года.

В минувшем сезоне Уолес принял участие в девяти матчах «Гамбурга» в Бундеслиге и стал автором одного гола.

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