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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30569995/
3 августа 2017, 2:19 | Футбол: Премьер-лига | Известия

Пуцко: СКА сделает все, чтобы остаться в премьер-лиге

Защитник хабаровской команды — о поражении от ЦСКА, предстоящем матче с «железнодорожниками», причинах перехода в дальневосточный клуб и задачах на сезон.

Защитник хабаровской команды — о поражении от ЦСКА предстоящем матче с железнодорожниками причинах перехода в дальневосточный клуб и задачах на сезон. Увеличить
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Несколько лет назад Александр Пуцко, будучи еще футболистом столичного «Спартака», считался одним из тех молодых защитников, который в ближайшей перспективе смог бы закрыть проблемную зону красно-белых. Игрок был очень близок к основе москвичей и даже периодически появлялся на поле в официальных матчах, но так и не смог закрепиться в команде. В начале 2017 года Александр перебрался в «Уфу», а в июле того же года на правах аренды отправился в стан дебютантов российской премьер-лиги (РФПЛ) — хабаровский СКА. После трех стартовых туров чемпионата дела у новой команды 24-летнего футболиста складываются не лучшим образом. Дальневосточные армейцы не набрали ни одного очка и замыкают турнирную таблицу первенства.

После поражения в последнем туре от московского ЦСКА (0:2) Александр Пуцко дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором рассказал о неудаче в матче с красно-синими, поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Локомотивом», а также объяснил, почему решил перейти в хабаровский клуб.

— Как оцените итоги армейского дерби с ЦСКА?

— Против армейцев играть всегда тяжело. В прошедшем же матче мы сами очень много ошибались в простых ситуациях и буквально «привезли» голы в свои ворота. В таких играх нельзя допускать подобных оплошностей.

— У ЦСКА сейчас очень плотный календарь, но ваша команда выглядела не намного свежее армейцев…

— ЦСКА был неплох, но, наверное, это все-таки мы слабо сыграли. Пропустили быстрый гол на третей минуте и отыграться было уже очень сложно.

— Многие говорят, что СКА не дотягивает до уровня премьер-лиги…

— Нашей команде пока еще очень тяжело. Нужно еще будет привыкнуть к уровню премьер-лиги. Думаю, если мы серьезно поработаем над своими ошибками, будем их допускать реже, все будет хорошо, и результаты улучшаться.

— Ваши соперники жалуются на многочасовые перелеты в Хабаровск. Но вам тоже приходится совершать такие путешествия чуть ли не через тур — не тяжело?

— Я пока что только один раз летал с командой на выезд. В целом, перелет дался нормально. Думаю, этот фактор, конечно, влияет на физическое состояние футболистов. Но ничего страшного в этом нет — мы профессионалы, и это часть нашей работы.

— Игрок «Зенита» Эрнани, улетая из Хабаровска, взял с собой в самолет подушку. Чем запасаются игроки СКА перед длительными перелетами?

— Подушки с одеялами мы с собой, конечно, не берем. Некоторые из ребят захватывают небольшие подушечки для шеи и все. Но в целом, повторюсь, ничего страшного в этих перелетах нет. Ко всему можно привыкнуть.

— Следующий тур у вас снова в Москве…

— Обратно в Хабаровск после игры с ЦСКА мы уже не полетим. К предстоящему матчу с «Локомотивом» будем готовиться в Москве.

— Вы второй тур подряд будете играть против одного из лидеров чемпионата. С «Локомотивом» удастся выступить лучше, чем с ЦСКА?

— «Железнодорожники» довольно неплохо начали сезон, показывают отличные результаты. Понятно, что играть с ними будет непросто — нас ждет еще один сложнейший матч. Мы должны разобрать неудачу с ЦСКА и сделать правильные выводы.

— «Локомотив» из-за травмы потерял свою главную ударную силу — бразильского нападающего Ари. Это облегчит задачу СКА?

— Думаю, что отсутствие Ари может нам помочь. Но и без него у команды Юрия Семина хватает квалифицированных игроков. В любом случае, нас ждет очень непростая встреча, и я бы не стал заострять внимание на одном футболисте.

— Когда переходили в хабаровский клуб, вас не пугали бытовые трудности?

— Для меня главная цель — постоянная игровая практика, а остальное можно потерпеть. Надеюсь, здесь у меня получится добиваться прогресса, ну и, конечно, приносить победы и пользу своей нынешней команде.

—  Какие цели стоят перед СКА в этом сезоне?

— Понятно, что в дебютный сезон в РФПЛ от нас ждут того, чтобы мы не вылетели обратно в ФНЛ. Хотелось бы сохранить прописку в элите напрямую, а не в стыковых матчах. Приложим все усилия, чтобы решить эту задачу.

29.07.2017 15:00 Зрители 8500 основной раунд: 3-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 2:0 СКА-Хабаровск
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Алексей Поддубский
Голы
4′ Александр Головин (П. Вернблум) 17
37′ Бибрас Натхо 66
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Понтус Вернблум 3
Бибрас Натхо 66
83′ Александр Головин 17
Константин Кучаев 89
67′ Алан Дзагоев 10
Виктор Винисиус Витинью 11
58′ Федор Чалов 63
Тимур Жамалетдинов 75
55 Александр Криворучко
3 Исмаил Эдиев (к) 36′
5 Александр Пуцко
37 Дмитрий Гришко
26 Александр Черевко
10 Владислав Никифоров
87 Максим Казанков
69 Денис Дедечко
88 Георгий Наваловский 75′
8 Георгий Габулов
9 Руслан Корян 67′
22 Антон Кобялко
30 Алексей Друзин 38′
15 Евгений Баляйкин 44′
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 0
10 Удары (всего) 4
8 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 0
11 Фолы 8
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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