Пуцко: СКА сделает все, чтобы остаться в премьер-лиге
Защитник хабаровской команды — о поражении от ЦСКА, предстоящем матче с «железнодорожниками», причинах перехода в дальневосточный клуб и задачах на сезон.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Несколько лет назад Александр Пуцко, будучи еще футболистом столичного «Спартака», считался одним из тех молодых защитников, который в ближайшей перспективе смог бы закрыть проблемную зону
После поражения в последнем туре от московского ЦСКА (0:2) Александр Пуцко дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором рассказал о неудаче в матче с
— Как оцените итоги армейского дерби с ЦСКА?
— Против армейцев играть всегда тяжело. В прошедшем же матче мы сами очень много ошибались в простых ситуациях и буквально «привезли» голы в свои ворота. В таких играх нельзя допускать подобных оплошностей.
— У ЦСКА сейчас очень плотный календарь, но ваша команда выглядела не намного свежее армейцев…
— ЦСКА был неплох, но, наверное, это
— Многие говорят, что СКА не дотягивает до уровня
— Нашей команде пока еще очень тяжело. Нужно еще будет привыкнуть к уровню
— Ваши соперники жалуются на многочасовые перелеты в Хабаровск. Но вам тоже приходится совершать такие путешествия чуть ли не через тур — не тяжело?
— Я пока что только один раз летал с командой на выезд. В целом, перелет дался нормально. Думаю, этот фактор, конечно, влияет на физическое состояние футболистов. Но ничего страшного в этом нет — мы профессионалы, и это часть нашей работы.
— Игрок «Зенита» Эрнани, улетая из Хабаровска, взял с собой в самолет подушку. Чем запасаются игроки СКА перед длительными перелетами?
— Подушки с одеялами мы с собой, конечно, не берем. Некоторые из ребят захватывают небольшие подушечки для шеи и все. Но в целом, повторюсь, ничего страшного в этих перелетах нет. Ко всему можно привыкнуть.
— Следующий тур у вас снова в Москве…
— Обратно в Хабаровск после игры с ЦСКА мы уже не полетим. К предстоящему матчу с «Локомотивом» будем готовиться в Москве.
— Вы второй тур подряд будете играть против одного из лидеров чемпионата. С «Локомотивом» удастся выступить лучше, чем с ЦСКА?
— «Железнодорожники» довольно неплохо начали сезон, показывают отличные результаты. Понятно, что играть с ними будет непросто — нас ждет еще один сложнейший матч. Мы должны разобрать неудачу с ЦСКА и сделать правильные выводы.
— «Локомотив»
— Думаю, что отсутствие Ари может нам помочь. Но и без него у команды Юрия Семина хватает квалифицированных игроков. В любом случае, нас ждет очень непростая встреча, и я бы не стал заострять внимание на одном футболисте.
— Когда переходили в хабаровский клуб, вас не пугали бытовые трудности?
— Для меня главная цель — постоянная игровая практика, а остальное можно потерпеть. Надеюсь, здесь у меня получится добиваться прогресса, ну и, конечно, приносить победы и пользу своей нынешней команде.
— Какие цели стоят перед СКА в этом сезоне?
— Понятно, что в дебютный сезон в РФПЛ от нас ждут того, чтобы мы не вылетели обратно в ФНЛ. Хотелось бы сохранить прописку в элите напрямую, а не в стыковых матчах. Приложим все усилия, чтобы решить эту задачу.
|29.07.2017 15:00
|Зрители 8500
|основной раунд: 3-й тур
|Арена ЦСКА
|ЦСКА
|2:0
|СКА-Хабаровск
|Первый тайм: 2:0
|Виктор Гончаренко
|Алексей Поддубский
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|4
|8
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|0
|11
|Фолы
|8
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
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