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Как стало известно «СЭ», москвичи выплатят лондонскому клубу около миллиона евро, зарплата футболиста у красно-белых составит около 2,3 миллиона евро. Кроме того, еще порядка 200−300 тысяч он сможет заработать в качестве бонусов. Хорват арендован без права выкупа.

НОВЫЙ ЭКЗАМЕН

Главный тренер «Челси» Антонио Конте и его старый знакомый и коллега из «Спартака» Массимо Каррера наверняка заранее договорились о порядке подготовки Пашалича к сезону-2017/18. Ведь Конте мог с чистой совестью оставить хорвата в Англии для самостоятельных занятий — так же, как итальянец поступил с Зума, Матичем и Диегу Костой, которые не летали с «Челси» в азиатское турне.

Было очевидно, что лондонцы все еще не видят в Пашаличе игрока основной обоймы. Показательно, что Марио перешел в «Челси» в 2014 году, но до сих пор не провел за клуб ни одного официального матча. Каждое лето его отдают в аренду на «дозревание». Сначала в «Эльче», затем в «Монако», в прошлом году в «Милан».

На первый взгляд может показаться, что «Спартак» — шаг назад по сравнению с двумя предыдущими командировками. Однако важно отметить, что ни «Монако» два года назад, ни тем более «Милан» в 2016-м не выступали в групповом турнире Лиги чемпионов. Так что именно в Москве хорвата ждет испытание нового уровня.

И логично, что Конте предпочел доверить важную миссию проверенному товарищу Каррере. Массимо в мельчайших подробностях доложит, в чем Пашалич хорош, а в чем до уровня английского топ-клуба не дотягивает. Ну и, разумеется, самому «Спартаку» такое статусное усиление очень кстати.

В среду Пашалич прошел медобследование в Риме. За процессом лично наблюдал глава медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов. Сложностей не возникло, и чуть позже на официальном сайте «Спартака» появилось фото: Пашалич и генеральный директор клуба Сергей Родионов ставят подписи на контракте.

Три сезона Марио ПАШАЛИЧ провел в аренде - в "Эльче", "Монако" и "Милане". Reuters

ВОСТОЧНЫЕ ПРАКТИКИ

Примечательно, что «Челси» одновременно с новостью об аренде хавбека в «Спартак» сообщил, что на четыре года продлил соглашение с хорватом. Значит, в будущем на него точно рассчитывают. И уже сделали немало, чтобы Пашаличу было проще адаптироваться в «Спартаке».

Каррера должен быть благодарен Конте. Новичок не закисал все лето в ожидании оформления сделки, а провел с основой «Челси» полноценные сборы. Более того, получил хорошую игровую практику. Не в количественном отношении, но в качественном.

22 июля Пашалич сыграл 15 минут против «Арсенала», заменив Сеска Фабрегаса. Встреча состоялась в Пекине в присутствии 55 тысяч зрителей. «Челси» победил 3:0.

Аналогичная замена случилась три дня спустя в Сингапуре. Правда, на 86-й минуте. Синие уступили «Баварии» — 2:3. На трибунах собралось 48 тысяч человек.

А 29 июля Пашалич провел на поле еще меньше времени, появившись опять же вместо Фабрегаса на 88-й минуте. На этот раз в матче против «Интера» — 1:2.

Таким образом, можно сделать вывод, что Пашалича подготовили к переезду, по сути, идеально: и не перегружали, и в тонусе держали.

В восточном турне Марио ПАШАЛИЧ (справа) получил нужную игровую практику. Reuters

НАМЕК ПОПОВУ И ДЖАНО?

Более того, у Марио было достаточно времени, чтобы акклиматизироваться после дальнего перелета из Сингапура. В Риме он отдышался, накопил сил и с большой долей вероятности попадет в заявку «Спартака» в воскресенье на встречу с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Вряд ли Каррера бросит новичка в бой с первых минут. Это ведь не совсем корректно с точки зрения отношений в коллективе: красно-белые только что уверенно обыграли «Краснодар», и «выкидывать» кого-то из состава в такой ситуации чревато. Особенно если этим «кем-то» окажется капитан Глушаков, положение которого не назовешь безоблачным: новый контракт по-прежнему не подписан, по игре вопросов хватает.

Куда вероятнее, что Пашалич выйдет на замену. Если же говорить глобальнее, то хорват должен стать для «Спартака» заменой Зобнину. Не конкретно по позиции, но по значимости. Представляется, что играть он будет по центру, ближе к линии атаки. И переживать здесь нужно не Глушакову, который обязательно преодолеет спад. Не Фернанду, ключевая роль которого не вызывает сомнений. А Попову и Джано. Именно болгарин и грузин рискуют оказаться в тени талантливого хорвата. Кстати, против «Краснодара» оба на поле не выходили.