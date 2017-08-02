Панченко покинул пост директора селекционно-аналитического департамента «Локомотива»
МОСКВА, 2 авг —
Р-Спорт. Виктор Панченко покинул пост директора селекционно-аналитического департамента московского «Локомотива», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Сообщается, что Виктор Панченко, отец выступающего за московское «Динамо» нападающего Кирилла Панченко, решил сосредоточиться на собственных проектах.
Панченко занял пост директора
На старте чемпионата России-2017/18 «Локомотив» одержал три победы в трех матчах и является одним из лидеров турнирной таблицы РФПЛ.
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