Панченко покинул пост директора селекционно-аналитического департамента «Локомотива»

Сообщается, что Виктор Панченко, отец выступающего за московское «Динамо» нападающего Кирилла Панченко, решил сосредоточиться на собственных проектах.

Панченко занял пост директора селекционно-аналитического департамента московского «Локомотива» в декабре прошлого года.

На старте чемпионата России-2017/18 «Локомотив» одержал три победы в трех матчах и является одним из лидеров турнирной таблицы РФПЛ.