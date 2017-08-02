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2 августа 2017, 20:43 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

КДК РФС суммарно оштрафовал «Тосно» и «Зенит» на 130 тыс руб по итогам их матча в ЧР

МОСКВА, 2 авг — Р-Спорт. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС принял решение суммарно оштрафовать «Тосно» и санкт-петербургский «Зенит» на 130 тысяч рублей по итогам матча команд в третьем туре чемпионата России, сообщается на официальном сайте организации.

<nobr>Контрольно-дисциплинарный</nobr> комитет (<span class=error>КДК</span>) <span class=error>РФС</span> принял решение суммарно оштрафовать <span class=error>Тосно</span> и <nobr>санкт-петербургский</nobr> Зенит на 130 тысяч рублей по итогам матча команд в третьем туре чемпионата России сообщается на официальном сайте организации. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в воскресенье на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Роберто Манчини. Обе команды по итогам матча оштрафованы за использования зрителями на стадионе пиротехнических изделий: «Тосно» — на 60 тысяч рублей, «Зенит» — на 70 тысяч.

Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» наказаны на 10 тысяч каждый после очной игры за иные нарушения регламента. Главный тренер татарстанской команды Курбан Бердыев оштрафован на аналогичную сумму за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.

Пермский «Амкар» получил санкции в виде штрафа в 10 тысяч рублей за иные нарушения регламента во встреча с «Ростовом». Главный тренер команды из Ростова-на-Дону Леонид Кучук обязан выплатить 20 тысяч в качестве штрафа за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.

Московский «Спартак» оштрафован суммарно на 40 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений и за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время домашнего матча с «Краснодаром».

Кроме того, КДК РФС на четыре матча дисквалифицировал главного тренера красногорского «Зоркого» Сергея Юрана за агрессивное поведение в отношении официального лица в матче второго дивизиона чемпионата России с раменским «Сатурном».

30.07.2017 20:00 Зрители 12555 основной раунд: 3-й тур Петровский
Тосно 0:1 Зенит
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Роберто Манчини
Голы
9 Александр Кокорин (О. Шатов, Л. Паредес) 10′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Аслан Дудиев 3
19′ Евгений Чернов 28
Виталий Шахов 13
Раде Дугалич 26
87′ Нуну Роша 15
Антон Заболотный 17
Александр Карницкий 14
55′ 64′ Вагиз Галиулин 21
Максим Палиенко 11
62′ Георгий Мелкадзе 10
Резиуан Мирзов 22
70′ Ян Казаев 91
Евгений II Марков 20
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито (к)
6 Франсиско Фернандес Хави Гарсия
60 Бранислав Иванович
14 Далер Кузяев
21 Александр Ерохин 45+1′
5 Леандро Паредес
9 Александр Кокорин
11 Себастьян Дриусси 87′
18 Юрий Жирков
17 Олег Шатов 55′
22 Артем Дзюба
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 5
7 Удары (всего) 10
1 Удары в створ 4
6 Угловые 2
19 Фолы 20
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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