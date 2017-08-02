КДК РФС суммарно оштрафовал «Тосно» и «Зенит» на 130 тыс руб по итогам их матча в ЧР

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Встреча, состоявшаяся в воскресенье на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Роберто Манчини. Обе команды по итогам матча оштрафованы за использования зрителями на стадионе пиротехнических изделий: «Тосно» — на 60 тысяч рублей, «Зенит» — на 70 тысяч.

Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» наказаны на 10 тысяч каждый после очной игры за иные нарушения регламента. Главный тренер татарстанской команды Курбан Бердыев оштрафован на аналогичную сумму за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.

Пермский «Амкар» получил санкции в виде штрафа в 10 тысяч рублей за иные нарушения регламента во встреча с «Ростовом». Главный тренер команды из Ростова-на-Дону Леонид Кучук обязан выплатить 20 тысяч в качестве штрафа за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.

Московский «Спартак» оштрафован суммарно на 40 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений и за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время домашнего матча с «Краснодаром».

Кроме того, КДК РФС на четыре матча дисквалифицировал главного тренера красногорского «Зоркого» Сергея Юрана за агрессивное поведение в отношении официального лица в матче второго дивизиона чемпионата России с раменским «Сатурном».