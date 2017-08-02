Карпин: Лично я пистолетов у фанатов «Спартака» на встрече с командой не видел

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«Может быть, такое и было. На базу фанаты точно приходили. Причёмс моего разрешения. Я не знаю, было ли у них оружие. Вы считаете, мне нужно было, как в аэропорту, устроить им доскональный досмотр? Но лично я пистолетов не видел.

Сам приход фанатов на базу считаю нормальной вещью. Это же не акция вандалов. По-вашему, было бы лучше, если бы мы не пустили их — а они потом машины забрасывали камнями? Всё было нормально. Они зашли в зал, где мы обычно проводили разборы игр. Спокойнопообщались", — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.

На вопрос о том, правильно ли, что один из фанатов, по словам Макгиди, угрожал Веллитону — мол, бразильцу достанется, если после поражения его ещё раз увидят в ночном клубе, Карпин ответил: «Правильно, неправильно — это не совсем та постановка вопроса. Это эмоции болельщиков. Такими они были на тот момент».