Карпин: Лично я пистолетов у фанатов «Спартака» на встрече с командой не видел
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал слова
экс-полузащитника команды Эйдена Макгиди о памятной встрече с фанатами красно-белых на тренировочной базе. Напомним, Магкиди рассказал, как на базу «Спартака» пришли бритоголовые фанаты, и, когда они уходили, он заметил в их задних карманах пистолеты.
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Видимо, что-то случилось...
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«Может быть, такое и было. На базу фанаты точно приходили. Причёмс моего разрешения. Я не знаю, было ли у них оружие. Вы считаете, мне нужно было, как в аэропорту, устроить им доскональный досмотр? Но лично я пистолетов не видел.
Сам приход фанатов на базу считаю нормальной вещью. Это же не акция вандалов.
На вопрос о том, правильно ли, что один из фанатов, по словам Макгиди, угрожал Веллитону — мол, бразильцу достанется, если после поражения его ещё раз увидят в ночном клубе, Карпин ответил: «Правильно, неправильно — это не совсем та постановка вопроса. Это эмоции болельщиков. Такими они были на тот момент».
«Было ли у меня возмущение, когда слышал угрозы? Не было. Эти люди ходят на стадион, они болеют и переживают за команду. Я не считаю, что произошло нечто сверхъестественное», — добавил
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