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2 августа 2017, 19:20 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Динамо» объявило о переходе Цаллагова из «Зенита» на правах аренды

«Динамо» объявило о переходе Ибрагима Цаллагова из «Зенита» на правах аренды. Он стал четвертым новичком бело-голубых в нынешнее межсезонье.

«26-летний футболист может сыграть сразу на трех позициях — справа и слева в защите, а также в опорной зоне полузащиты.

“Динамо” арендовало Цаллагова у “Зенита” до конца сезона-2017/18, игрок будет выступать под 15-м номером. В данный момент на клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов, однако это технический вопрос, в скором времени он будет закрыт», — информирует сайт «Динамо».

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