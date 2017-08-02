«Динамо» объявило о переходе Цаллагова из «Зенита» на правах аренды
«Динамо» объявило о переходе Ибрагима Цаллагова из «Зенита» на правах аренды. Он стал четвертым новичком
бело-голубых в нынешнее межсезонье.
«26-летний футболист может сыграть сразу на трех позициях — справа и слева в защите, а также в опорной зоне полузащиты.
“Динамо” арендовало Цаллагова у “Зенита” до конца сезона-2017/18, игрок будет выступать под 15-м номером. В данный момент на клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов, однако это технический вопрос, в скором времени он будет закрыт», — информирует сайт «Динамо».
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