«Динамо» объявило о переходе Цаллагова из «Зенита» на правах аренды

«26-летний футболист может сыграть сразу на трех позициях — справа и слева в защите, а также в опорной зоне полузащиты.



“Динамо” арендовало Цаллагова у “Зенита” до конца сезона-2017/18, игрок будет выступать под 15-м номером. В данный момент на клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов, однако это технический вопрос, в скором времени он будет закрыт», — информирует сайт «Динамо».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Ибрагим Цаллагов в Динамо! Он арендован у <a href="https://twitter.com/zenit_spb">@zenit_spb</a> до конца сезона 2017/18. Добро пожаловать, Ибрагим! <a href="https://t.co/HotQjUXYca">https://t.co/HotQjUXYca</a> <a href="https://t.co/zKWrlkNMtg">pic.twitter.com/zKWrlkNMtg</a></p>— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) <a href="https://twitter.com/FCDM_official/status/892776608100216832">2 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>