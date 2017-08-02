«Спартак» объявил о переходе Пашалича из «Челси» на правах аренды

Сегодня в Риме с ним был подписан личный контракт. Арендное соглашение футболиста с московским клубом будет действовать с 4 августа 2017 года до 30 июня 2018 года, информирует сайт «Спартака».



На родине 22-летний хавбек играл за «Хайдук Сплит», в составе которого становился обладателем кубка страны (2012/13). В 2014 году права на футболиста перешли к «Челси». С тех пор игрок на правах аренды выступал за испанский «Эльче» и французский «Монако». В прошлом сезоне Пашалич был арендован «Миланом». Полузащитник провёл за итальянскую команду 27 матчей и забил 5 голов. В составе клуба Марио выиграл Суперкубок Италии (2016).



Пашалич выступал за юношескую и молодёжную сборные Хорватии. Является кандидатом в национальную команду своей страны. ​​​​​​​

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Сегодня в Риме Пашалич поставил две подписи: под контрактом со «Спартаком» и для наших болельщиков! Подробности: <a href="https://t.co/pwRdSYiNKm">https://t.co/pwRdSYiNKm</a> <a href="https://t.co/N0AzoIUye8">pic.twitter.com/N0AzoIUye8</a></p>— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) <a href="https://twitter.com/fcsm_official/status/892763160930910209">2 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>