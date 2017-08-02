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2 августа 2017, 18:11 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» объявил о переходе Пашалича из «Челси» на правах аренды

«Спартак» и «Челси» согласовали условия аренды хорватского полузащитника Марио Пашалича.

Спартак и <span class=error>Челси</span> согласовали условия аренды хорватского полузащитника <span class=error>Марио</span> <span class=error>Пашалича</span>. Увеличить
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Сегодня в Риме с ним был подписан личный контракт. Арендное соглашение футболиста с московским клубом будет действовать с 4 августа 2017 года до 30 июня 2018 года, информирует сайт «Спартака».

На родине 22-летний хавбек играл за «Хайдук Сплит», в составе которого становился обладателем кубка страны (2012/13). В 2014 году права на футболиста перешли к «Челси». С тех пор игрок на правах аренды выступал за испанский «Эльче» и французский «Монако». В прошлом сезоне Пашалич был арендован «Миланом». Полузащитник провёл за итальянскую команду 27 матчей и забил 5 голов. В составе клуба Марио выиграл Суперкубок Италии (2016).

Пашалич выступал за юношескую и молодёжную сборные Хорватии. Является кандидатом в национальную команду своей страны. ​​​​​​​

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