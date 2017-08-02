Тульский «Арсенал» вновь оштрафовали за неправильный выход из автобуса
Москва. 2 августа. INTERFAX.RU —
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал тульский «Арсенал» на 20 тысяч рублей за неправильный выход команды из автобуса перед матчем 3-го тура чемпионата России против казанского «Рубина».
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В частности, игроки «Арсенала» по приезде на игру выходили из автобуса через заднюю и переднюю дверь.
Таким образом, клуб нарушил пункт 4.1.технического регламента
Руководство тульского «Арсенала» еще некоторое время назад обратилось в РФПЛ с просьбой пересмотреть пункт технического регламента, касающегося порядка выхода футболистов из автобуса. Ранее клуб был оштрафован за аналогичное нарушение на 10 тыс. рублей.
Матч «Рубин» — «Арсенал» состоялся 29 июля и завершился победой хозяев поля — 2:1.
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