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2 августа 2017, 17:07 | Футбол: Премьер-лига | Интерфакс

Тульский «Арсенал» вновь оштрафовали за неправильный выход из автобуса

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU — Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал тульский «Арсенал» на 20 тысяч рублей за неправильный выход команды из автобуса перед матчем 3-го тура чемпионата России против казанского «Рубина».

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В частности, игроки «Арсенала» по приезде на игру выходили из автобуса через заднюю и переднюю дверь.

Таким образом, клуб нарушил пункт 4.1.технического регламента премьер-лиги — игроки должны выходить через переднюю дверь с интервалом 3−5 секунд.

Руководство тульского «Арсенала» еще некоторое время назад обратилось в РФПЛ с просьбой пересмотреть пункт технического регламента, касающегося порядка выхода футболистов из автобуса. Ранее клуб был оштрафован за аналогичное нарушение на 10 тыс. рублей.

Матч «Рубин» — «Арсенал» состоялся 29 июля и завершился победой хозяев поля — 2:1.

Арсенал Т
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Новости Премьер-лиги

КДК РФС оштрафовал «Арсенал» на 20 тысяч рублей за неправильный выход игроков из автобуса

КДК РФС оштрафовал «Арсенал» на 20 тысяч рублей за неправильный выход игроков из автобуса

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал тульский «Арсенал» на 20 тысяч рублей за неправильный выход игроков команды из автобуса перед матчем чемпионата страны с «Рубином». Об этом сообщил на пресс-конференции глава КДК Артур Григорьянц.
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