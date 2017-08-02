Тульский «Арсенал» вновь оштрафовали за неправильный выход из автобуса

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В частности, игроки «Арсенала» по приезде на игру выходили из автобуса через заднюю и переднюю дверь.

Таким образом, клуб нарушил пункт 4.1.технического регламента премьер-лиги — игроки должны выходить через переднюю дверь с интервалом 3−5 секунд.

Руководство тульского «Арсенала» еще некоторое время назад обратилось в РФПЛ с просьбой пересмотреть пункт технического регламента, касающегося порядка выхода футболистов из автобуса. Ранее клуб был оштрафован за аналогичное нарушение на 10 тыс. рублей.

Матч «Рубин» — «Арсенал» состоялся 29 июля и завершился победой хозяев поля — 2:1.