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2 августа 2017, 16:41 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Краснодар» заинтересовался полузащитником лиссабонского «Спортинга»

«Краснодар» заинтересовался полузащитником лиссабонского «Спортинга» Бруно Сезаром, сообщает португальское издание A Bola.

Дополнительной информации по этому поводу на данный момент нет.

Бруно Сезар является игроком «Спортинга» с 2015 года. В составе лиссабонской команды он принял участие в 60 матчах, забил 10 голов, сделал 11 голевых передач и получил 10 жёлтых карточек.

28-летний бразилец играет на позиции левого вингера, но также может сыграть слева в защите и в качестве атакующего полузащитника.

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