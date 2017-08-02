«Краснодар» заинтересовался полузащитником лиссабонского «Спортинга»

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Бруно Сезар является игроком «Спортинга» с 2015 года. В составе лиссабонской команды он принял участие в 60 матчах, забил 10 голов, сделал 11 голевых передач и получил 10 жёлтых карточек.

28-летний бразилец играет на позиции левого вингера, но также может сыграть слева в защите и в качестве атакующего полузащитника.