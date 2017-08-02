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2 августа 2017, 16:29 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

КДК РФС не рассматривал стычку болельщиков с полицией на матче «Тосно» — «Зенит»

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не рассматривал стычку болельщиков «Тосно» с представителями правоохранительных органов во время матча третьего тура чемпионата страны с «Зенитом». Об этом сообщил на пресс- конференции глава КДК Артур Григорьянц.

По итогам встречи были задержаны семь человек четверо из них по решению суда наказаны денежным штрафом а также получили запрет на полгода на посещение спортивных мероприятий. Увеличить
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Игра, состоявшаяся 30 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский», завершилась победой «Зенита» со счетом 1:0. По итогам встречи были задержаны семь человек, четверо из них по решению суда наказаны денежным штрафом, а также получили запрет на полгода на посещение спортивных мероприятий.

«Мы не рассматривали это. Делегат матча внес два пункта в рапорт — это использование болельщиками обеих команд пиротехники. “Тосно” за шесть единиц пиротехники оштрафован на 60 тысяч рублей, “Зенит” за семь единиц — на 7 тысяч», — сообщил Григорьянц.

Как ранее рассказал ТАСС директор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин, причиной конфликта болельщиков и полиции стала пиротехника, зажженная на секторе «Тосно». Он отметил, что, судя по имеющимся в его распоряжении материалам, «крайней необходимости в немедленном задержании нарушителей не было»: «Пиротехника уже прогорела, и в такой ситуации вмешательство полиции нежелательно».

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