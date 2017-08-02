КДК РФС не рассматривал стычку болельщиков с полицией на матче «Тосно» — «Зенит»
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не рассматривал стычку болельщиков «Тосно» с представителями правоохранительных органов во время матча третьего тура чемпионата страны с «Зенитом». Об этом сообщил на пресс- конференции глава КДК Артур Григорьянц.
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Игра, состоявшаяся 30 июля в
«Мы не рассматривали это. Делегат матча внес два пункта в рапорт — это использование болельщиками обеих команд пиротехники. “Тосно” за шесть единиц пиротехники оштрафован на 60 тысяч рублей, “Зенит” за семь единиц — на 7 тысяч», — сообщил Григорьянц.
Как ранее рассказал ТАСС директор Российской футбольной
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