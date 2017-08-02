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Игра, состоявшаяся 30 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский», завершилась победой «Зенита» со счетом 1:0. По итогам встречи были задержаны семь человек, четверо из них по решению суда наказаны денежным штрафом, а также получили запрет на полгода на посещение спортивных мероприятий.

«Мы не рассматривали это. Делегат матча внес два пункта в рапорт — это использование болельщиками обеих команд пиротехники. “Тосно” за шесть единиц пиротехники оштрафован на 60 тысяч рублей, “Зенит” за семь единиц — на 7 тысяч», — сообщил Григорьянц.