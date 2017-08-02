«Рубин» оштрафован за неправильно работавшее табло на игре с «Арсеналом»

«По матчу “Рубин” — “Арсенал”: с 1-й по 17-ю минуту матча на табло не отображался логотип чемпионата, счёт матча, а также весь первый тайм не работал таймер времени. Мы приняли решение оштрафовать “Рубин” на 10 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.