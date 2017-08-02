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2 августа 2017, 16:12 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Будогосский: Пенальти в ворота «СКА-Хабаровска» в игре с ЦСКА признан ошибочным

МОСКВА, 2 авг — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (ККК РФС) признала ошибочным решение арбитра Кирилла Левникова назначить пенальти в ворота «СКА-Хабаровска» в матче чемпионата России с московским ЦСКА, заявил агентству «Р-Спорт» глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.

ЦСКА 29 июля со счетом 2:0 обыграл в Москве «СКА-Хабаровск» в матче третьего тура чемпионата России.

На 37-й минуте армеец Бибрас Натхо реализовал пенальти и сделал счет 2:0 после того, как арбитр зафиксировал нарушение на Алане Дзагоеве в штрафной площади. Как сообщил «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации, Левников получил за работу на матче «неуд». В среду состоялось заседание ККК.

«Решение Левникова назначить одиннадцатиметровый удар в матче ЦСКА — “СКА Хабаровск” признано ошибочным», — сказал Будогосский по телефону.

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