Будогосский: Пенальти в ворота «СКА-Хабаровска» в игре с ЦСКА признан ошибочным

ЦСКА 29 июля со счетом 2:0 обыграл в Москве «СКА-Хабаровск» в матче третьего тура чемпионата России.

На 37-й минуте армеец Бибрас Натхо реализовал пенальти и сделал счет 2:0 после того, как арбитр зафиксировал нарушение на Алане Дзагоеве в штрафной площади. Как сообщил «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации, Левников получил за работу на матче «неуд». В среду состоялось заседание ККК.

«Решение Левникова назначить одиннадцатиметровый удар в матче ЦСКА — “СКА Хабаровск” признано ошибочным», — сказал Будогосский по телефону.