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2 августа 2017, 16:09 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

КДК РФС оштрафовал «Арсенал» на 20 тысяч рублей за неправильный выход игроков из автобуса

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал тульский «Арсенал» на 20 тысяч рублей за неправильный выход игроков команды из автобуса перед матчем чемпионата страны с «Рубином». Об этом сообщил на пресс-конференции глава КДК Артур Григорьянц.

Встреча прошла 29 июля в Казани и завершилась победой «Рубина» (2:1).

«Игроки “Арсенала” по приезде на игру выходили из автобуса через заднюю и переднюю дверь. Речь идет о нарушении технического регламента — игроки должны выходить через переднюю дверь с интервалом 3−5 секунд. “Арсенал” оштрафован на 20 тысяч», — сообщил Григорьянц.

«С 1 по 17-ю минуты на табло не отображались логотип чемпионата и текущий счет, а также весь первый тайм не работал таймер. Это нарушение регламента чемпионата. “Рубин” оштрафован на 10 тысяч рублей», — также сообщил он.

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.

На прошлой неделе за аналогичное нарушение перед матчем со «СКА-Хабаровском» (1:0) тульский клуб был оштрафован на 10 тысяч рублей — как указано в техническом регламенте чемпионата РФПЛ сезона-2017/18, по прибытии на стадион игроки должны выходить из автобуса через переднюю дверь с интервалом в 3−5 секунд, а футболисты «Арсенала» выходили из всех дверей.

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