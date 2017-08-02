Пашалич сегодня может подписать контракт со «Спартаком»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом сообщил Марко Налетич, агент футболиста, который ранее подтвердил, что его клиент будет выступать за красно-белых на правах аренды.

«Марио сейчас находится в Риме на медицинском обследовании. Если всё будет хорошо, контракт сегодня будет подписан. Здесь со мной Сергей Родионов и Александр Цомая. Завтра утром Марио будет в Москве», — сказал агент в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Ранее сообщалось, что Пашалич может заработать в «Спартаке» € 2,5 млн за один сезон. В прошлом сезоне Марио выступал на правах аренды за «Милан». Полузащитник провёл 24 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт 22-летнего футболиста с «Челси» рассчитан до лета 2018 года.