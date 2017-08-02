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2 августа 2017, 15:55 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Пашалич сегодня может подписать контракт со «Спартаком»

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич уже сегодня может подписать контракт со «Спартаком».

Полузащитник <span class=error>Челси</span> <span class=error>Марио</span> <span class=error>Пашалич</span> уже сегодня может подписать контракт со Спартаком. Увеличить
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Об этом сообщил Марко Налетич, агент футболиста, который ранее подтвердил, что его клиент будет выступать за красно-белых на правах аренды.

«Марио сейчас находится в Риме на медицинском обследовании. Если всё будет хорошо, контракт сегодня будет подписан. Здесь со мной Сергей Родионов и Александр Цомая. Завтра утром Марио будет в Москве», — сказал агент в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Ранее сообщалось, что Пашалич может заработать в «Спартаке» € 2,5 млн за один сезон. В прошлом сезоне Марио выступал на правах аренды за «Милан». Полузащитник провёл 24 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт 22-летнего футболиста с «Челси» рассчитан до лета 2018 года.

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