Пашалич сегодня может подписать контракт со «Спартаком»
Полузащитник «Челси» Марио Пашалич уже сегодня может подписать контракт со «Спартаком».
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Об этом сообщил Марко Налетич, агент футболиста, который ранее подтвердил, что его клиент будет выступать за
«Марио сейчас находится в Риме на медицинском обследовании. Если всё будет хорошо, контракт сегодня будет подписан. Здесь со мной Сергей Родионов и Александр Цомая. Завтра утром Марио будет в Москве», — сказал агент в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Ранее сообщалось, что Пашалич может заработать в «Спартаке» € 2,5 млн за один сезон. В прошлом сезоне Марио выступал на правах аренды за «Милан». Полузащитник провёл 24 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт 22-летнего футболиста с «Челси» рассчитан до лета 2018 года.
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