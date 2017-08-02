«Пистолетов не было. Веллитону погрозили пальчиком». Фанат «Спартака» ответил Макгиди
Насколько правдиво заявление
экс-хавбека «Спартака» Эйдена Макгиди о том, что в Тарасовку приезжали бритые головорезы с оружием?
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Видимо, что-то случилось...
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ЧТО СКАЗАЛ МАКГИДИ.
Ирландец отыграл в «Спартаке» около четырех лет — с лета 2010-го по ноябрь 2013-го, после чего полузащитник перешел в «Эвертон».
Эйден дал уже несколько интервью и с каждым из них все больше напоминает другого британца, Гарри О'Коннора. Форвард, поигравший в «Локо», рассказывал, к примеру, о премии за победу, которая однажды позволила ему купить «Феррари».
А Макгиди на этот раз вспомнил о визите болельщиков на базу. Дело было в начале сезона-2011/12.
Вспомним результаты
1-й тур. «Ростов» — «Спартак» — 4:0
2-й тур. «Спартак» — «Волга» — 1:0
3-й тур. «Кубань» — «Спартак» — 3:1
4-й тур. «Спартак» — «Терек» — 0:0
5-й тур. «Анжи» — «Спартак» — 2:1.
Кроме того, той же весной
Что происходило в «Спартаке»? Об этом рассказывает Макгиди.
— У нас был неудачный старт сезона, когда мы проиграли четыре первых матча (тут игрок перепутал, «Спартак» набрал четыре очка в первых четырех турах. — Прим. «СЭ») и были на дне таблицы, — приводит Balls.ie слова футболиста. — Тренер подошел и сказал, что нас ждет встреча с лидерами ультрас. У «Спартака» очень страстные фанаты, которые отлично поддерживают команду. Это были реальные ультрас. Они летали с нами везде, даже в Сибирь. Даже тогда сектор был заполнен. Потрясающие болельщики.
Но я не понимал, почему ультрас пришли на тренировку. Их встретили и всех пригласили на занятие. Очевидно, они хотели с нами поговорить. Пришли человек
Переводчик довел эти слова игрокам, одним из которых был Веллитон. Его заметили в ночном клубе после того, как мы проиграли «Порту». У них тогда была великолепная команда с Халком и Фалькао, а мы уступили с общим счетом 2:10 (Макгиди ошибся в пользу «Порту», на самом деле — 3:10. — Прим. «СЭ»). Фанат сказал Веллитону: «Если еще раз увижу тебя в ночном клубе после такого, то разобью тебе голову». Я не понимал, что происходит, а этот парень продолжал ругаться. Потом фанаты начали подбадривать нас и пожелали удачи в следующей игре. После этого они пошли на выход, а я заметил, что у них в джинсах были пистолеты. Я подумал: «Как вообще их пустили на базу с пистолетами?». Это было очень странно.
ЧТО ЕМУ ОТВЕТИЛИ.
Василий Степанов, фанат «Спартака» по прозвищу Вася Киллер, по просьбе «СЭ» ответил ирландцу.
Если коротко:
— общение было, на базу приезжали;.
— пистолетов не было;.
— Веллитона попросили не увлекаться ночными клубами.
А теперь — более развернуто.
— Макгиди? — переспросил Василий. — Слушайте… То, что встречи регулярные были — это правда. Но он пишет про
— А как было?
— Приезжали в команду, общались. Возможно, с суровыми выражениями, потому что команда «летела».
— Вы лично приезжали на базу?
— Несколько поездок было.
— Как реагировали футболисты? Кто тот парень, сказавший Веллитону про ночной клуб — «еще раз увижу, разобью тебе голову»?
— Посыл такой был. Но не в такой грубой форме. Ему объяснили, что, мол, Веллитон, некрасиво, что ты творишь — важная игра, а ты в клубе зависаешь. Но про «оторвут голову» — таких слов не было. Пальчиком бразильцу погрозили. Но разве это плохо?
— Как реагировали футболисты?
— Правильно. Мы их мотивировали в верном русле. Говорили, что они не молодцы, и надо стать молодцами.
— От русских требовали довести информацию до иностранцев?
— Нормальный?
— Он играл нормально, к нему хорошо болельщики относились. Его очень сильно любили.
— Претензии были тогда в основном к бразильцам?
— Веллитон несколько раз становился лучшим бомбардиром, вопросов особых не имели. Кроме той истории, когда перед матчем он завис в ночном клубе.
— Какое самое жесткое выражение вы употребляли, общаясь с футболистами?
— Нецензурная брань звучала, но не в критических размерах. И без пистолетов. Как можно попасть на базу с пистолетами — это дичь
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