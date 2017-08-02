«Пистолетов не было. Веллитону погрозили пальчиком». Фанат «Спартака» ответил Макгиди

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ЧТО СКАЗАЛ МАКГИДИ.

Ирландец отыграл в «Спартаке» около четырех лет — с лета 2010-го по ноябрь 2013-го, после чего полузащитник перешел в «Эвертон».

Эйден дал уже несколько интервью и с каждым из них все больше напоминает другого британца, Гарри О'Коннора. Форвард, поигравший в «Локо», рассказывал, к примеру, о премии за победу, которая однажды позволила ему купить «Феррари».

А Макгиди на этот раз вспомнил о визите болельщиков на базу. Дело было в начале сезона-2011/12.

Вспомним результаты красно-белых на том этапе.

1-й тур. «Ростов» — «Спартак» — 4:0

2-й тур. «Спартак» — «Волга» — 1:0

3-й тур. «Кубань» — «Спартак» — 3:1

4-й тур. «Спартак» — «Терек» — 0:0

5-й тур. «Анжи» — «Спартак» — 2:1.

Кроме того, той же весной красно-белые проиграли «Порту» в четвертьфинале Лиги Европы с общим счетом 3:10, после чего случился тот самый диалог Валерия Карпина с фанатами.

Что происходило в «Спартаке»? Об этом рассказывает Макгиди.

— У нас был неудачный старт сезона, когда мы проиграли четыре первых матча (тут игрок перепутал, «Спартак» набрал четыре очка в первых четырех турах. — Прим. «СЭ») и были на дне таблицы, — приводит Balls.ie слова футболиста. — Тренер подошел и сказал, что нас ждет встреча с лидерами ультрас. У «Спартака» очень страстные фанаты, которые отлично поддерживают команду. Это были реальные ультрас. Они летали с нами везде, даже в Сибирь. Даже тогда сектор был заполнен. Потрясающие болельщики.

Но я не понимал, почему ультрас пришли на тренировку. Их встретили и всех пригласили на занятие. Очевидно, они хотели с нами поговорить. Пришли человек шесть-семь. Один из них, лидер, напоминал обычного парня. Все остальные были бритоголовыми, с татуировками. Он говорил со злостью, но достаточно вежливо: «Мы всегда поддерживаем вас, но нужны другие результаты». Пока этот парень говорил, стоявший рядом с ним ругался и показывал на бразильцев.

Переводчик довел эти слова игрокам, одним из которых был Веллитон. Его заметили в ночном клубе после того, как мы проиграли «Порту». У них тогда была великолепная команда с Халком и Фалькао, а мы уступили с общим счетом 2:10 (Макгиди ошибся в пользу «Порту», на самом деле — 3:10. — Прим. «СЭ»). Фанат сказал Веллитону: «Если еще раз увижу тебя в ночном клубе после такого, то разобью тебе голову». Я не понимал, что происходит, а этот парень продолжал ругаться. Потом фанаты начали подбадривать нас и пожелали удачи в следующей игре. После этого они пошли на выход, а я заметил, что у них в джинсах были пистолеты. Я подумал: «Как вообще их пустили на базу с пистолетами?». Это было очень странно.

ЧТО ЕМУ ОТВЕТИЛИ.

Василий Степанов, фанат «Спартака» по прозвищу Вася Киллер, по просьбе «СЭ» ответил ирландцу.

Если коротко:

— общение было, на базу приезжали;.

— пистолетов не было;.

— Веллитона попросили не увлекаться ночными клубами.

А теперь — более развернуто.

— Макгиди? — переспросил Василий. — Слушайте… То, что встречи регулярные были — это правда. Но он пишет про каких-то бритоголовых головорезов с пистолетами, это просто бред какой-то. Закошмаривание продолжается. Связано это, видимо, с чемпионатом мира 2018 года. Мол, все русские хулиганы опасны.

— А как было?

— Приезжали в команду, общались. Возможно, с суровыми выражениями, потому что команда «летела».

— Вы лично приезжали на базу?

— Несколько поездок было. Когда-то приезжал, когда-то — нет. Поездки случались регулярно, согласовывались с руководством клуба. При Валерии Георгиевиче Карпине это происходило. Все шло через фан-клуб, официально.

— Как реагировали футболисты? Кто тот парень, сказавший Веллитону про ночной клуб — «еще раз увижу, разобью тебе голову»?

— Посыл такой был. Но не в такой грубой форме. Ему объяснили, что, мол, Веллитон, некрасиво, что ты творишь — важная игра, а ты в клубе зависаешь. Но про «оторвут голову» — таких слов не было. Пальчиком бразильцу погрозили. Но разве это плохо?

— Как реагировали футболисты?

— Правильно. Мы их мотивировали в верном русле. Говорили, что они не молодцы, и надо стать молодцами.

— От русских требовали довести информацию до иностранцев?

Цитата — Мы объяснили через переводчика. Что такое ромб, что такое наша история. Макгиди-то на самом деле нормальный парень, не понимаю, зачем он комментарий дал.

— Нормальный?

— Он играл нормально, к нему хорошо болельщики относились. Его очень сильно любили.

— Претензии были тогда в основном к бразильцам?

— Веллитон несколько раз становился лучшим бомбардиром, вопросов особых не имели. Кроме той истории, когда перед матчем он завис в ночном клубе.

— Какое самое жесткое выражение вы употребляли, общаясь с футболистами?