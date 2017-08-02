«Молодёжка» ЦСКА сыграет на турнире с участием «Боруссии», «Баварии» и «Реала»

Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Команда отправилась в Дортмунд в следующем составе:

Николай Зириков, Максим Едапин, Семён Матвийчук, Хетаг Хосонов, Александр Станисавлевич, Кирилл Леонов, Иван Захаров, Тимур Пухов, Наир Тикнизян, Анатолий Анисимов, Даниил Храмов, Никита Мацхарашвили, Руслан Фищенко, Дмитрий Метенчуков, Оскар Рубенис, Виталий Жиронкин.



Турнир пройдёт с 3 по 6 августа. В первые два дня предстоит сыграть четыре групповых матча, на 5 и 6 августа запланированы игры плей-офф.



При жеребьёвке ЦСКА попал в одну группу с дортмундской «Боруссией», «Ромой», «Ференцварошем» и «Вердером».



В другой группе выступят «Бавария», «Реал», «Рапид» (Вена), «Монако» и «Шальке-04».



Расписание матчей ПФК ЦСКА на турнире EMKA RUHR-Cup 2017:

3 августа, 18:00. «Боруссия» — ПФК ЦСКА

3 августа, 19:40. ПФК ЦСКА — «Рома»

4 августа, 18:20. «Ференцварош» — ПФК ЦСКА

4 августа, 20:50. ПФК ЦСКА — «Вердер».



Согласно правилам турнира, команда должна состоять из игроков не старше 1999 года рождения. Кроме того, можно заявить не более шести игроков 1998 года рождения. Матчи на групповой стадии, а также полуфиналы и игры за 5−10-е места будут проводиться в формате «два тайма по 20 минут». Встреча за третье место будет длиться два тайма по 30 минут, финал — два тайма по 40 минут.



В связи с участием команды в турнире матч молодёжного первенства России ПФК ЦСКА — «Рубин» перенесён на 30 августа.