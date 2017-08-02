Александр Самедов: В «Спартаке» паники не было

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«ЗАБИЛИ ДВА, А МОГЛИ И БОЛЬШЕ»

— За счет чего «Спартак» обыграл «Краснодар»?

— Мы провели два первых тура на высоком уровне, создали много голевых моментов. На первую игру повлиял матч за Суперкубок, мы от него не отошли. С «Уфой» проявили себя лучше, много удачных маневров, но реализация подвела. В понедельник мы забили два мяча, хотя могли и больше, было три-четыре хороших момента, выходы один на один.

— Как Каррера настраивал игроков на матч с «Краснодаром»?

— После «Уфы» было достаточно спокойно — он был доволен качеством игры. Паники не было. Правда, его, как и нас, немного нервировали разговоры о том, заслуженно ли мы стали чемпионами. Ну и перед «Краснодаром» он попросил нас показать тот футбол, в который мы действительно способны играть.

— Если брать правый фланг, в трех играх там действовали три разных игрока… Это говорит о том, что у «Спартака» нет основного состава?

— Я думаю, основной состав — это не одиннадцать человек, а, как минимум, двадцать. Идет ротация, это нормальный процесс.

— Появление Бакаева с первых минут в «Уфе» удивило…

— Он неплохо проявил себя на сборах. Думаю, поэтому ему доверили место в составе. В любом случае решает главный тренер — с «Уфой» один состав, с «Краснодаром» другой.

— А что будет с «Зенитом»?

— Впереди четыре дня. Я считаю, тренер определит тактику на эту игру.

— Глушаков сказал, что давно не было побед в Петербурге. Есть ли настроение прервать эту серию?

— Есть желание просто победить в Питере. Серия может длиться долго, но самое главное — статус игры. Это будет центральная игра тура.

— Если Дзюба попросится в ваш чартер, его пустят туда?

— Не знаю (смеется), это вопрос не ко мне.

«ЭТО СЕЗОН БУДЕТ СЛОЖНЕЕ»

— Перед матчем с «Краснодаром» Каррера сказал, что не все спартаковцы сняли золотые медали. Ушли ли мысли о победе в прошлом сезоне?

— Ушли, у всех в команде мысли только о текущем чемпионате. Я свою медаль давно снял. Все прекрасно понимают, что новый сезон будет очень тяжелым. Гораздо сложнее, чем прошлый, так что надо по максимуму выкладываться в каждом матче.

— Сказывается ли, что из-за Кубка конфедераций вы отдыхали меньше обычного?

— После долгого тяжелого сезона всегда нужна пауза, чтобы организм отдохнул, чтобы болячки залечить, да и просто элементарно снять психологическое напряжение. Надо уметь перестраиваться, как во всем мире это делают.

— Немцы прошли в турнире значительно дальше и отдыхают больше!

— Ну, а у нас вот так вот. Конечно, маловато времени для отдыха, но тут уж ничего не поделаешь.

— В матче с «Краснодаром» на поле было много эмоций, а вы, такое впечатление, были одним из самых спокойных!

— Я спокойно делал свое дело. Полагаю, все остались довольны. Можно было сделать что-то лучше, но это футбол. Посчитал, что эмоции лучше держать в себе.

— Примерно с 30-й минуты вы играли в центре, вам комфортно на этой позиции?

— Я играл инсайда, в любом случае ближе к правой зоне. Каррера вообще не видит проблемы в том, чтобы я играл и слева, и в середине. В «Спартаке» я действовал на всех вышеперечисленных позициях, и никаких неудобств не испытывал.

— Когда сборная играет по схеме с тремя защитниками, вам приходилось по сути закрывать весь фланг?

— С такой тактикой я провел 10 игр. Вообще никаких проблем. Достаточно посмотреть мою статистику, и все станет ясно. Сил хватает. Мы с Юрой Жирковым оба бровочника, мне 33 года, ему 34. Сможем ли мы также показать себя на чемпионате мира? Почему нет?