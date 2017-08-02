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2 августа 2017, 13:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Пашалич прибыл в Рим на медосмотр для «Спартака»

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич прибыл в Рим, чтобы пройти медицинский осмотр для «Спартака».

В столицу Италии также прибыл руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Накануне Марко Налетич, агент Пашалича, подтвердил, что футболист будет выступать за красно-белых на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Пашалич может заработать в «Спартаке» € 2,5 млн за один сезон. В прошлом сезоне Марио выступал на правах аренды за «Милан». Полузащитник провёл 24 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт 22-летнего футболиста с «Челси» рассчитан до лета 2018 года.

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