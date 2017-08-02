Пашалич прибыл в Рим на медосмотр для «Спартака»
Полузащитник «Челси» Марио Пашалич прибыл в Рим, чтобы пройти медицинский осмотр для «Спартака».
В столицу Италии также прибыл руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Накануне Марко Налетич, агент Пашалича, подтвердил, что футболист будет выступать за
Ранее сообщалось, что Пашалич может заработать в «Спартаке» € 2,5 млн за один сезон. В прошлом сезоне Марио выступал на правах аренды за «Милан». Полузащитник провёл 24 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт 22-летнего футболиста с «Челси» рассчитан до лета 2018 года.
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