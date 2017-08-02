Пашалич прибыл в Рим на медосмотр для «Спартака»

В столицу Италии также прибыл руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Накануне Марко Налетич, агент Пашалича, подтвердил, что футболист будет выступать за красно-белых на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Пашалич может заработать в «Спартаке» € 2,5 млн за один сезон. В прошлом сезоне Марио выступал на правах аренды за «Милан». Полузащитник провёл 24 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт 22-летнего футболиста с «Челси» рассчитан до лета 2018 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Calciomercato?src=hash">#Calciomercato</a> | <a href="https://twitter.com/hashtag/SpartakMosca?src=hash">#SpartakMosca</a>, visite mediche in corso per l'ex <a href="https://twitter.com/acmilan">@acmilan</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Pasalic?src=hash">#Pasalic</a>. La foto ??<a href="https://t.co/kucMnduAgs">https://t.co/kucMnduAgs</a> <a href="https://t.co/LlR4wEHBTc">pic.twitter.com/LlR4wEHBTc</a></p>— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) <a href="https://twitter.com/DiMarzio/status/892684464446464000">2 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>