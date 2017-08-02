В «Спартаке» ответили на рассказ ирландского футболиста о вооруженных фанатах

Сотрудник не стал подтверждать или опровергать слова ирландца. «Откуда я знаю. У него спросите по поводу того, что было десять лет назад. Что мы будем комментировать информацию десятилетней давности. Вы еще спросите меня, что в 1967 году было», — отметил Трахтенберг.

Ранее в среду, 2 августа, Макгиди рассказал в интервью ирландскому порталу, что во времена его выступлений за «Спартак» (2010 — 2013 годы) на базу московского клуба приходили вооруженные фанаты, устроившие с командой жесткий разговор.