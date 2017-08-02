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«В воскресенье перед матчем состоится чествование лучшего бомбардира российского футбола — Саши Кержакова. За час до матча мы соберёмся на трибуне, чтобы сказать Саше спасибо за все те эмоции и мгновения, которые он дарил нам на протяжении своей блистательной карьеры. 386 матчей и 163 гола за «Зенит»!

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 4, 6.08.2017, 20:00 -:- Зенит Спартак М

Давайте забьём трибуны баннерами в честь русского бомбардира — парня с нашего двора. Готовьте текстовики, несите их на матч и будьте на стадионе за час (в 19:00) до стартового свистка, — говорится на сайте «Ландскроны».