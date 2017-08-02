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2 августа 2017, 12:52 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ландскрона»: Забьём трибуны баннерами в честь Кержакова — парня с нашего двора

Болельщицкое объединение «Зенита» призвало 6 августа на домашнем матче «Спартака» развесить на трибунах арены «Санкт-Петербург» баннеры в честь экс-нападающего «Зенита» Александра Кержакова, который завершил карьеру.

<span class=error>Болельщицкое</span> объединение Зенита призвало 6 августа на домашнем матче Спартака развесить на трибунах арены Санкт-Петербург <span class=error>баннеры</span> в честь <nobr>экс-нападающего</nobr> Зенита Александра <span class=error>Кержакова</span> который завершил карьеру. Увеличить
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«В воскресенье перед матчем состоится чествование лучшего бомбардира российского футбола — Саши Кержакова. За час до матча мы соберёмся на трибуне, чтобы сказать Саше спасибо за все те эмоции и мгновения, которые он дарил нам на протяжении своей блистательной карьеры. 386 матчей и 163 гола за «Зенит»!

Давайте забьём трибуны баннерами в честь русского бомбардира — парня с нашего двора. Готовьте текстовики, несите их на матч и будьте на стадионе за час (в 19:00) до стартового свистка, — говорится на сайте «Ландскроны».

В середине июля 34-летний Кержаков завершил игровую карьеру и приступил к работе в клубе в качестве координатора команд академии «Зенита».

Кержаков, воспитанник сине-бело-голубых и петербургского футбола, дебютировал в составе «Зенита» 10 марта 2001 года. За 12 сезонов форвард провёл 386 матчей, забил 163 мяча, отдал 65 результативных передач, помог завоевать три чемпионства России, Кубок и два Суперкубка страны.

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