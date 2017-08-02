«Ландскрона»: Забьём трибуны баннерами в честь Кержакова — парня с нашего двора
Болельщицкое объединение «Зенита» призвало 6 августа на домашнем матче «Спартака» развесить на трибунах арены «Санкт-Петербург» баннеры в честь
экс-нападающего «Зенита» Александра Кержакова, который завершил карьеру.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«В воскресенье перед матчем состоится чествование лучшего бомбардира российского футбола — Саши Кержакова. За час до матча мы соберёмся на трибуне, чтобы сказать Саше спасибо за все те эмоции и мгновения, которые он дарил нам на протяжении своей блистательной карьеры. 386 матчей и 163 гола за «Зенит»!
Давайте забьём трибуны баннерами в честь русского бомбардира — парня с нашего двора. Готовьте текстовики, несите их на матч и будьте на стадионе за час (в 19:00) до стартового свистка, — говорится на сайте «Ландскроны».
В середине июля 34-летний Кержаков завершил игровую карьеру и приступил к работе в клубе в качестве координатора команд академии «Зенита».
Кержаков, воспитанник
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter